Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) a le plaisir de fournir une mise à jour sur les progrès réalisés pour l'étude de faisabilité ('FS') en cours sur le projet TGME Underground (UG) de la société qui comprend les mines Beta, Frankfort, CDM et Rietfontein.Commencée en septembre 2021, l'étude de faisabilité est maintenant finalisée à environ 85 % suite à des progrès considérables réalisés sur un certain nombre de chantiers clés, notamment l'achèvement des modèles de blocs, la planification de la mine, les études géotechniques, de ventilation et d'ingénierie et les travaux d'essais métallurgiques (voir tableau 1*) .L'étude de faisabilité devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2022, ce qui permettra à la Société de progresser vers le financement de la construction de la mine et du développement du projet. Après DFS, la société fera avancer les discussions avec plusieurs parties en ce qui concerne les options de financement CAPEX plus larges. Le DFS comprendra quatre mines et une installation métallurgique partagée, conçue selon de multiples études détaillées et travaux d'essai qui tirent maintenant vers leur conclusion finale.Test métallurgique terminé pour la mine RietfonteinLes travaux d'essais métallurgiques entrepris à la mine Rietfontein ont permis d'obtenir une récupération d'or encourageante de 89,5 % à partir d'essais de lixiviation simples (Free Milling Ore). Des échantillons de minerai représentatifs de 1,5 tonne ont été prélevés à divers points le long de la longueur de 3,2 km du corps minéralisé, avec cinq échantillons à peu près égaux prélevés par échantillonnage en canal à travers le système de récifs aurifères.Des échantillons ont été prélevés dans les zones aurifères à haute et basse teneur de la mine pour obtenir un échantillon représentatif. L'échantillon en vrac a été envoyé au "Ready Lead Assay Laboratory" pour le Bottle Roll Leach Test. Tests confirmant un minerai de broyage libre avec une teneur d'alimentation de 4,41 g/t et un facteur de récupération global du minerai de 89,5 %.Modélisation de l'ingénierie des rochesLa modélisation de l'ingénierie des roches est également terminée sur le système vertical de récifs aurifères à Rietfontein. La modélisation a été entreprise pour évaluer le système de soutènement rocheux optimal, indiquant la taille des piliers de nervure, de couronne et de seuil. Les résultats du Rock Mechanics Laboratory ont révélé qu'un pilier nervuré de 2,5 m, une couronne de 5,0 m et un pilier de seuil seront stables et que les conditions seront acceptables pour l'extraction par retrait à Rietfontein.De plus, la résistance uniaxiale, à la traction et à la compression et le module de déformation du récif et de la roche environnante ont été testés. Le mur suspendu et le mur inférieur sont tous deux des roches plus compétentes que le récif avec une résistance à la compression uniaxiale (UCS) et un module élastique plus élevés. L'implication est que le récif peut être dynamité sans causer de dommages excessifs à l'éponte supérieure et au mur. Cela implique également que les piliers de taille correcte écraseront intentionnellement sans endommager la roche hôte.Le président, M. Bill Guy, a déclaré : « L'achèvement des travaux d'essais métallurgiques et de la modélisation de l'ingénierie des roches rapproche l'étude de faisabilité de son achèvement. Rietfontein étant désormais inclus dans le projet souterrain TGME DFS aux côtés des mines Beta, CDM et Francfort, le conseil espère prolonger la durée de vie de la mine à environ 10 ans."La faisabilité étant maintenant dans sa phase finale, nous continuerons d'intensifier les initiatives afin de rester sur la bonne voie pour l'achèvement au deuxième trimestre. J'ai hâte d'informer les actionnaires au fur et à mesure que les initiatives sont terminées et que les jalons sont atteints."*Pour voir les tableaux et les figures, veuillez visiter :A propos Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) est une société de développement aurifère qui détient une gamme d'actifs aurifères potentiels dans une région minière aurifère sud-africaine de renommée mondiale. Ces actifs comprennent plusieurs projets aurifères à haute teneur en surface et près de la surface qui offrent des avantages de coût par rapport aux autres producteurs d'or de la région.Le projet principal de Theta Gold Mines est situé à côté de la ville minière aurifère historique de Pilgrim's Rest, dans la province de Mpumalanga, à environ 370 km au nord-est de Johannesburg par la route ou à 95 km au nord de Nelspruit (capitale de la province de Mpumalanga). Après une production à petite échelle de 2011 à 2015, la Société se concentre actuellement sur la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'or dans son empreinte approuvée à l'usine TGME, et pour le traitement du minerai d'or oxydé Theta Open Pit. Les mines à ciel ouvert et souterraines et les prospects à proximité devraient faire l'objet d'une évaluation plus approfondie à l'avenir.La société vise à construire une plate-forme de production solide de plus de 100 Kozpa basée principalement sur des sources d'extraction de roche dure peu profondes, à ciel ouvert ou à entrée de galerie. Theta Gold Mines a accès à plus de 43 mines historiques et zones de prospection accessibles et explorables, avec plus de 6,7 Moz de production historique enregistrée.