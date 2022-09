Voir en d'autres langues



Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) informe que les travaux se poursuivent avec Lilac Solutions, Inc. (Lilac) sur le site du projet Kachi en Argentine, la mise en service étant en cours sur l'usine de démonstration.Alors que le 14 septembre 2022, Lake a publié un avis de différend en vertu de son accord avec Lilac, en ce qui concerne certains délais d'exécution (différend), Lake souhaite informer que des travaux en cours sont effectués par Lilac sur le projet Kachi et que toutes les parties sont confiantes sur- les opérations du site seront couronnées de succès.Lake confirme que la construction de l'installation destinée à abriter l'usine de démonstration Lilac est maintenant terminée.La mise en service à sec de l'usine de démonstration a débuté le mercredi 14 septembre.Lilac a informé Lake que, sous réserve de l'achèvement de la mise en service à sec, elle prévoit commencer la mise en service humide de l'usine le 22 septembre ; une fois la mise en service par voie humide terminée, Lilac prévoit de commencer le traitement sur site des saumures de Kachi au cours de la première semaine d'octobre.Alors que le programme de test est basé sur l'exploitation de l'usine de démonstration pendant 1000 heures, il est prévu que les 2000 premiers litres de concentré de lithium produits à partir de l'usine de démonstration soient envoyés pour être convertis en carbonate de lithium une fois livrés. Lake propose que ce produit au lithium final soit ensuite qualifié par un fabricant de batteries de niveau 1 pour valider les spécifications du produit.Lake continuera d'informer le marché sur le projet Kachi, le différend et, à mesure que les travaux de test de démonstration se poursuivent, sur les progrès, les délais, les jalons et les résultats.Lake confirme que les discussions sur les prélèvements continuent de progresser et que de nouvelles nominations au conseil d'administration de Lake sont en phase finale d'examen.A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.

E: Nigel.Kassulke@teneo.com For media queries, please contact:Nigel Kassulke at TeneoM: +61-407-904-874E: Nigel.Kassulke@teneo.com