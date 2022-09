Voir en d'autres langues



Cobalt Blue Holdings Limited ( ASX:COB ) ( FRA:COH ) ( OTCMKTS:CBBHF ) est un groupe de développement et de technologie de cobalt d'énergie verte qui se concentre sur l'avancement et le développement des opérations d'extraction et de raffinage du cobalt en Australie. Notre projet principal actuel est le projet Broken Hill Cobalt (BHCP), situé à environ 23 km à l'ouest de Broken Hill, NSW.Le projet fait partie du portefeuille plus large du Groupe comprenant cinq permis d'exploration et deux baux miniers, pour une superficie totale d'environ 220 km2. Le projet abrite trois gisements de pyrite contenant du cobalt à fort tonnage, Pyrite Hill, Big Hill et Railway.Le cobalt est un métal critique, très demandé pour les batteries de nouvelle génération, notamment les batteries lithium-ion désormais largement utilisées dans les systèmes d'énergie propre.Analyse financierLa perte nette du Groupe pour l'exercice 2022 était de 5,23 millions de dollars (2021 : 2,68 millions de dollars). Le résultat reflète :- une augmentation des dépenses liées aux avantages du personnel due principalement aux attributions de paiements fondés sur des actions aux administrateurs et aux employés et à l'augmentation du personnel.- des coûts d'entreprise plus élevés, principalement associés à l'augmentation des frais de promotion de l'entreprise et de conseil financier associés à la recherche par COB d'un partenaire de projet.- des frais ASX et de registre plus élevés reflétant les émissions d'actions et une augmentation du nombre total d'actionnaires au cours de l'année.Au cours de l'exercice, le Groupe a reçu des subventions de l'industrie de 0,33 million de dollars (2021 : 1,10 million de dollars) du Centre de recherche coopérative (CRC) du gouvernement australien pour la recherche appliquée et le développement du traitement du minerai de cobalt-pyrite afin de générer du sulfate de cobalt prêt pour la batterie.*Pour consulter le rapport annuel, veuillez visiter :A propos Cobalt Blue Holdings LimitedCobalt Blue Holdings Ltd (ASX : COB) (FRA : COH) (OTCMKTS : CBBHF) est une société d'exploration et de développement de projets. Les programmes de travail faisant progresser le projet Broken Hill Cobalt en Nouvelle-Galles du Sud se poursuivent. Nos objectifs ambitieux dépendent de la disponibilité des fonds. Le cobalt est un métal stratégique très demandé pour les batteries de nouvelle génération, notamment les batteries lithium-ion désormais largement utilisées dans les systèmes énergétiques propres.

P: (02) 8287 0660 Joe KaderavekChief Executive Officerinfo@cobaltblueholdings.comP: (02) 8287 0660