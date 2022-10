Lihat di Bahasa Lain



Dewan BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) dengan bangga mengumumkan bahwa Perusahaan, melalui anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki Racing Technology Ireland Limited (diperdagangkan sebagai "Global Tote"), telah dikontrak sebagai penyedia teknologi dan layanan jinjing untuk negara Norwegia berdasarkan perjanjian 10 tahun terkait dengan penyediaan layanan pemrosesan taruhan ("Perjanjian") dengan Stiftelsen Norsk Rikstoto ("Norsk Rikstoto").Norsk Rikstoto, yang berbasis di Oslo, adalah pemasok tunggal taruhan pacuan kuda di Norwegia. Didirikan pada tahun 1982 oleh industri balap kuda Norwegia dan diatur oleh hukum Norwegia.Berdasarkan Perjanjian, Global Tote telah dikontrak untuk menyediakan mesin Global Tote Quantum(TM) sebagai bagian dari solusi SaaS yang dikelola sepenuhnya untuk menggantikan sistem taruhan parimutuel Norsk Rikstoto saat ini. Perjanjian tersebut menetapkan persyaratan untuk Global Tote untuk memberikan protokol dan dukungan untuk integrasi solusi Global Tote Quantum(TM) dengan platform web, seluler, dan terminal Norsk Rikstoto yang ada. Sistem akan di-host dari lingkungan komputasi AWS Global Tote dengan layanan operasi dari pusat-pusat yang dibuat khusus oleh Global Tote di Eropa dan AS Persyaratan utama tambahan dari Perjanjian ditetapkan dalam lampiran terlampir.Para pihak yang dikontrak bermaksud untuk bekerja sama untuk menempatkan Norsk Rikstoto dengan lebih baik dan mengembangkan balap Norwegia sebagai produk taruhan global. Ini diharapkan mencakup perluasan peluang percampuran internasional dan peningkatan omset dan pendapatan dengan mengimpor konten internasional untuk pelanggan taruhan di Norwegia serta mengekspor produk balap dan taruhan Norwegia ke pasar internasional.Norsk Rikstoto Director of Gaming Services / CIO, Christofer Moestue Huseby, mengatakan:"Kami senang telah mencapai kesepakatan ini dengan entitas di bawah perusahaan induk BetMakers dan, berdasarkan ketentuan Perjanjian baru, untuk memanfaatkan solusi Global Tote dengan hasil yang diinginkan agar lebih kompetitif dalam apa yang kami lihat sebagai pasar game yang lebih liberal. Norsk Rikstoto berharap untuk memasukkan semua fitur canggih Global Tote Quantum serta penyesuaian perangkat lunak utama untuk mengakomodasi taruhan lokal dan persyaratan peraturan."Sistem taruhan adalah komponen paling sentral dan penting dari Norsk Rikstoto, jadi penggantinya harus menawarkan solusi teknologi dan layanan yang canggih dengan platform inti yang kuat untuk memberikan pengalaman bermain yang bertanggung jawab dan menarik bagi pelanggan kami."Status Global Tote di industri balap dan taruhan sudah mapan, teknologi dan layanannya canggih, dan kami yakin kemampuan integrasinya akan memungkinkan Norsk Rikstoto mengintegrasikan sistem taruhan baru dengan platform web, seluler, dan terminal kami yang ada."CEO BetMakers, Todd Buckingham, mengatakan:"BetMakers, melalui divisi Global Tote, dengan senang hati memperluas keterlibatannya dengan Norsk Rikstoto untuk menghadirkan sistem taruhan baru yang diyakini kedua belah pihak akan memungkinkan Norsk Rikstoto untuk meningkatkan investasinya di platform web, seluler, dan terminal yang ada sambil juga memperluas kemampuan sistemnya. dan meningkatkan akses ke pasar baru dan konten baru melalui percampuran internasional.Tentang pertumbuhan Global Tote di Eropa, Mr Buckingham menambahkan:"Lebih jauh dari kesepakatan Norwegia baru yang memperluas jejak Global Tote di Eropa, kami sangat bangga dengan fakta bahwa, sebagai Perusahaan, BetMakers sekarang menyediakan layanan taruhan jinjing utama ke tiga dari empat negara Nordik yang menawarkan taruhan pada balap. Global Tote adalah penyedia layanan tote nasional terpilih dari Nordik di Denmark, Finlandia dan Norwegia."Global Tote juga merupakan penyedia layanan teknologi tas jinjing nasional di Turki, dan mendukung trek balap utama di Spanyol, Siprus, Irlandia, dan Inggris."Global Tote berkomitmen untuk berinovasi dengan sistem berteknologi canggih yang didukung oleh layanan tingkat atas dan berinvestasi dalam taruhan biliar, sambil memberi mitra kami peningkatan peluang percampuran dan akses ke konten balap baru."Kantor BetMakers yang dibangun khusus di Eropa dan AS yang melayani komputasi dan lingkungan operasi AWS Global Tote telah menjadi bagian integral dalam kemampuan Perusahaan untuk mengamankan kontrak yang signifikan dengan solusi kepatuhan yang gesit, inovatif, dan kuat untuk mitra kami. Kami bermaksud untuk membangun ini Pusat layanan Tote Global dengan tujuan untuk menskalakan klien lain yang sudah ada dan potensial."Tentang Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) adalah perusahaan induk yang terdaftar di ASX dan penyedia global produk dan layanan taruhan online untuk pasar grosir dan eceran melalui berbagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Perusahaan menjalankan bisnis taruhan ritel, menawarkan taruhan konsumen, turnamen fantasi, dan produk serta layanan konten.

Kontak Charly Duffy

Company Secretary

E: companysecretary@thebetmakers.com

M: + 61-409-083-780



Jane Morgan

Investor and Media Relations

E: investors@thebetmakers.com

M: +61-405-555-618 Charly DuffyCompany SecretaryE: companysecretary@thebetmakers.comM: + 61-409-083-780Jane MorganInvestor and Media RelationsE: investors@thebetmakers.comM: +61-405-555-618