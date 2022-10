Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) menyarankan agar pekerjaan dilanjutkan dengan Lilac Solutions, Inc. (Lilac) di lokasi di Proyek Kachi di Argentina, dengan commissioning sekarang sedang berlangsung di pabrik percontohan.Sementara pada 14 September 2022 Lake mengeluarkan Pemberitahuan Sengketa berdasarkan perjanjiannya dengan Lilac, sehubungan dengan jadwal kinerja tertentu (Sengketa), Lake ingin memberi tahu bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung sedang dilakukan oleh Lilac di Proyek Kachi dan semua pihak yakin akan- operasi situs akan berhasil.Lake menegaskan bahwa pembangunan fasilitas untuk menampung pabrik percontohan Lilac sekarang telah selesai.Uji coba kering dari pabrik percontohan dimulai pada Rabu 14 September.Lilac telah memberi tahu Lake bahwa, tergantung pada penyelesaian uji coba kering, diharapkan untuk memulai uji coba basah pabrik pada 22 September; setelah commissioning basah selesai, Lilac mengharapkan untuk memulai pemrosesan air asin Kachi di tempat pada minggu pertama bulan Oktober.Sementara program uji didasarkan pada pengoperasian pabrik percontohan selama 1000 jam, diantisipasi bahwa 2000 liter konsentrat litium pertama yang dihasilkan dari pabrik percontohan akan dikirim untuk diubah menjadi Litium Karbonat setelah dikirimkan. Lake mengusulkan bahwa produk Lithium akhir ini kemudian akan dikualifikasi oleh pembuat baterai tingkat 1 untuk memvalidasi spesifikasi produk.Lake akan terus memperbarui pasar tentang Proyek Kachi, Sengketa, dan, saat uji coba berlanjut, tentang kemajuan, garis waktu, pencapaian, dan hasil.Lake menegaskan diskusi offtake terus berlanjut dan penunjukan baru untuk dewan Lake sedang dalam tahap pertimbangan akhir.Tentang Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) adalah pengembang litium bersih yang menggunakan teknologi ekstraksi langsung yang bersih untuk pengembangan litium kemurnian tinggi yang berkelanjutan dari Proyek Kachi andalannya, serta tiga proyek air asin litium lainnya di Argentina. Proyek-proyek tersebut berada di lokasi utama dalam Segitiga Lithium, di mana 40% dari lithium dunia diproduksi dengan biaya terendah.Metode ini akan memungkinkan Lake Resources menjadi pemasok lithium kemurnian tinggi yang efisien, bersumber secara bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan bersaing dengan biaya, yang mudah diskalakan, dan diminati oleh pembuat kendaraan listrik dan pembuat baterai Tier 1.

