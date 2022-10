Lihat di Bahasa Lain



PlayUp Limited, operator taruhan online global ("PlayUp"), dan IG Acquisition Corp. ( NASDAQ:IGAC ), perusahaan akuisisi tujuan khusus yang diperdagangkan secara publik, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis dan akta implementasi skema yang menyertainya. sesuai dengan PlayUp yang akan dicantumkan di NASDAQ melalui perusahaan Irlandia yang baru dibentuk ("Induk"). Nilai transaksi PlayUp sebesar $350 juta. Transaksi ini diharapkan akan ditutup pada kuartal pertama tahun 2023 tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan biasa.Didirikan pada tahun 2014, PlayUp adalah operator olahraga, hiburan, dan taruhan global yang mengembangkan teknologi miliknya sendiri untuk memperkuat merek dan penawarannya. Sektor taruhan keseluruhan telah tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir karena undang-undang yang diperbarui dan konsumen memperluas adopsi taruhan online mereka.IGAC percaya PlayUp diposisikan secara unik untuk membangun platform teknologi terintegrasi pertama di mana konsumen dapat terlibat dalam berbagai bentuk taruhan - fantasi harian, taruhan olahraga, slot, permainan meja, permainan kasino, Esports, lotere, undian, dan banyak lagi - dari satu platform, satu akun, satu dompet digital, di mana saja di dunia yang legal. Pendapatan kotor PlayUp telah tumbuh 56% YoY (FY21/22).Setelah hampir dua tahun mengamati sejumlah besar pemain industri, tim IGAC menyimpulkan bahwa PlayUp adalah perusahaan yang paling mungkin berhasil dalam jangka panjang. Mengingat bahwa bagian tersulit dalam membangun produk taruhan global adalah regulasi dan lisensi, IGAC percaya bahwa keahlian prinsipalnya dalam membentuk regulasi, dikombinasikan dengan platform eksklusif dan canggih PlayUp, menciptakan kemitraan yang menarik."Saat ini, tidak ada platform yang memungkinkan konsumen untuk mengakses setiap jenis produk taruhan melalui satu sign on. Umumnya, pesaing industri telah memilih untuk fokus pada satu produk atau lainnya. IGAC dan PlayUp memiliki visi bersama yang sama: untuk membawa global industri taruhan online rangkaian produk taruhan tradisional dan inovatif terlengkap dari seluruh dunia menjadi satu aplikasi. Transaksi ini diharapkan memberikan PlayUp akses ke modal segar untuk terus memperluas visinya tentang satu tujuan sejati untuk masa depan online taruhan," kata Christian Goode, Chief Executive Officer IGAC."PlayUp percaya transaksi ini akan memungkinkan kami untuk terus berinvestasi dalam teknologi eksklusif kami dan mewujudkan aspirasi kami untuk menjadi platform hiburan dan taruhan masa depan yang tak tertandingi. Kami membayangkan sebuah dunia di mana para pemain kami dapat meningkatkan pengalaman mereka bertaruh pada produk yang sudah mereka sukai. plus berinteraksi dengan generasi berikutnya dari produk taruhan imersif yang merangkul teknologi baru seperti AR dan VR," kata Daniel Simic, CEO PlayUp Limited.Sebagai bagian dari transaksi, Daniel Simic akan mempertahankan gelar CEO Global dari perusahaan gabungan tersebut. Veteran industri Bradley Tusk, Ketua IGAC, dan Christian Goode, Chief Executive Officer IGAC, akan bergabung dengan perusahaan gabungan yang baru. Tusk akan menjadi Ketua Dewan perusahaan gabungan dan Goode akan menjabat sebagai Presiden bisnis PlayUp di AS. Tim IGAC membawa keahlian puluhan tahun untuk diluncurkan di pasar AS yang baru dan memberi konsumen platform yang menawarkan pengalaman digital dalam semua bentuk taruhan online."Kami sangat senang dengan transaksi ini karena kami percaya PlayUp adalah yang paling dekat untuk mencapai visi bersama kami untuk masa depan taruhan online - sebuah platform yang menawarkan kepada konsumen semua jenis taruhan digital yang mereka inginkan, dari satu aplikasi dan satu dompet digital, di mana saja di seluruh dunia. dunia di mana itu legal," kata Bradley Tusk, Ketua IGAC.PlayUp memegang lisensi taruhan online di berbagai yurisdiksi dan saat ini beroperasi di Australia, Selandia Baru, India, dan beberapa negara bagian yang diatur di AS. PlayUp bermaksud untuk terus secara agresif mengejar strategi ekspansinya di AS dan di seluruh dunia.Ikhtisar TransaksiNilai transaksi PlayUp pada $350 juta pada penutupan.Transaksi tersebut disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi IGAC dan dengan suara bulat disetujui oleh dewan direksi PlayUp. Transaksi ini diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023, tergantung pada pemenuhan kondisi penutupan biasa, termasuk persetujuan pemegang saham PlayUp Limited dan pemegang saham IGAC, persetujuan peraturan (termasuk di Australia, New Jersey dan Colorado), Persetujuan pengadilan Australia dan pakar independen yang mengonfirmasi bahwa transaksi tersebut adalah demi kepentingan terbaik pemegang saham PlayUp.Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kombinasi bisnis, Induk telah menandatangani perjanjian pembelian ekuitas siaga senilai $70 juta dengan YA II PN, Ltd., dana yang dikelola oleh Yorkville Advisors Global, LP, untuk memberikan likuiditas tambahan kepada perusahaan gabungan setelah penutupan transaksi, tunduk pada kondisi adat untuk fasilitas jenis ini.Penasehat- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton dan Garrison LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk IG Acquisition Corp. Richards, Layton and Finger, PA bertindak sebagai penasihat khusus Delaware untuk IG Acquisition Corp.- DLA Piper bertindak sebagai penasihat hukum dan Innovation Capital, LLC bertindak sebagai penasihat keuangan untuk PlayUp.*Untuk melihat rilis, silakan kunjungi:Tentang IG Acquisition Corp.IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC) adalah perusahaan akuisisi tujuan khusus yang dibentuk dan dipimpin oleh Ketua Bradley Tusk, Chief Executive Officer Christian Goode dan Chief Financial Officer Edward Farrell. IG Acquisition Corp. menyelesaikan penawaran umum perdana pada Oktober 2020, mengumpulkan sekitar $300 juta dalam bentuk tunai untuk tujuan melakukan merger, bursa saham modal, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis.

Tentang PlayUpPlayUp adalah grup hiburan dan teknologi generasi berikutnya yang memperkaya kehidupan kliennya dengan menyediakan layanan taruhan online yang menghibur, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Pada intinya, PlayUp mengembangkan teknologi taruhan inovatif untuk memperkuat mereknya dan memberikan pengalaman pengguna kelas dunia. Energinya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berdedikasi dan bersemangat yang mencari koneksi yang lebih dalam dengan game yang mereka mainkan.Misi PlayUp adalah menyatukan taruhan online ke dalam satu platform yang mencakup Taruhan Olahraga, Balap Peluang Tetap (Kuda dan Anjing Abu-abu), iGaming, Esports, dan Olahraga Fantasi Harian (DFS) di mana PlayUp sekarang menjadi tuan rumah bagi kumpulan hadiah terbesar di Australia dan memang beberapa terbesar di dunia dalam taruhan online peer-to-peer yang kompetitif.Perusahaan memegang lisensi taruhan online di berbagai yurisdiksi dan saat ini beroperasi di Australia, Selandia Baru, India, dan beberapa negara bagian AS yang diatur.

T: +61-405-555-618 Jane Morganjane.morgan@playup.comT: +61-405-555-618