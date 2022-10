Lihat di Bahasa Lain



Classic Minerals Limited ( ASX:CLZ ) dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah memvalidasi keputusan yang diambil untuk berinvestasi dalam rangkaian peralatan Gekko untuk memproses bijih emas Kat Gap. Pekerjaan uji yang diselesaikan oleh Nagrom di laboratorium1 kini telah dikonfirmasi dengan Gekko Inline Pressure Jig dan Gekko Spinner yang menghasilkan lebih dari 95% emas yang dibebaskan melalui proses gravitasi sederhana dengan ukuran tumbukan kurang dari 2mm. Peralatan Gekko juga mendukung keputusan bahwa pabrik berbiaya rendah akan mampu memberikan hasil yang luar biasa. Konfigurasi pabrik membantu Classic memiliki jejak yang lebih hijau dan bebas bahan kimia karena tidak ada keterlibatan bahan kimia dan penggunaan daya juga sangat rendah dibandingkan dengan pabrik pengolahan emas tradisional.Gekko Jig yang digunakan, dalam pengaturan pabrik percontohan, adalah IPJ 1000 yang mampu memproses throughput hingga 30 ton per jam. Classic juga memiliki Gekko IPJ 2400 yang memiliki kapasitas papan nama hingga 100 ton per jam.Pilot mampu memproses 10 ton pakan per jam, namun, dijalankan pada 1-2 tph selama uji coba untuk fokus pada pemahaman dan optimalisasi dinamika proses daripada tingkat throughput.Pilot dapat diupgrade hingga 100tph menggunakan peralatan yang sudah dimiliki oleh Classic.Flowsheet lengkapnya adalah:- Gekko Jig berkonsentrasi ke konsentrator sentrifugal Gekko- Jig tailing ke dua konsentrator emas sentrifugal (ICON) secara seri- Pembersihan konsentrat untuk peleburan- Tailing dikumpulkan untuk diproses ulang ketika pabrik CIL didirikan (alternatif sianida saat ini sedang dinilai untuk melanjutkan filosofi pabrik emas yang lebih hijau - jika sesuai secara teknis dan komersial).Hasil awalHasilnya seperti yang diharapkan, dengan aliran gravitasi memulihkan sebagian besar emas yang dibebaskan kecuali sejumlah kecil emas ultrafine, yang mengalir ke tailing.- Flowsheet Pilot sesuai untuk jenis mineralisasi di Kat Gap.- Jig tail mengandung emas gratis yang dapat diabaikan- Sebagian besar emas (dari kasar hingga sangat halus) diperoleh dengan kombinasi jig/Spinner- Konsentrator sentrifugal 'pemulung' menangkap sebagian besar emas murni yang pemintalnya belum pulih.- Konsentrat yang dihasilkan mengandung emas dengan ukuran mulai dari ultrafine (mengambang) hingga 2mm.- Klasik sedang menunggu tes untuk mendamaikan tingkat emas dan pemulihan.Implikasi KomersialSetelah sepenuhnya ditugaskan di lokasi, pabrik Gekko diharapkan menghasilkan emas sesuai dengan pengujian sebelumnya yaitu, pada pemulihan hingga 70% dari emas dalam pakan.Ketua John Lester mengatakan, "Bahwa hari ini kami telah mengambil keputusan untuk membeli pabrik Gekko dan peralatan untuk bijih Kat Gap yang dibuktikan dengan hasil pengujian untuk pabrik percontohan. Saya sekarang yakin bahwa tahap selanjutnya dari commissioning pabrik penuh, akan memberikan hasil, untuk Klasik, yang telah kami cari. Setelah persetujuan untuk Fasilitas Penyimpanan Tailing, kami akan memulai perakitan dan commissioning pabrik dan melanjutkan ke pemrosesan bijih Kat Gap dan memproduksi emas. Kami telah memiliki komponen Gekko tambahan yang akan memungkinkan kapasitas pemrosesan lebih dari 100 ton per jam di Kat Gap."*Untuk melihat foto-foto, silakan kunjungi:Tentang Classic Minerals LimitedClassic Minerals Limited (ASX:CLZ) adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan yang berfokus pada deposit emas di wilayah Goldfields yang terkenal di Australia Barat. Pada bulan Maret 2017, Classic mengakuisisi Proyek Emas Forrestania, dengan tujuh rumah petak yang membentang sepanjang 450km2. Berlokasi strategis di wilayah yang sangat prospektif, FGP adalah paket yang belum dijelajahi yang dikelilingi oleh deposit jutaan ons seperti Bounty (2Moz) dan Yilgarn Star (1,5Moz).

Classic Minerals LtdT: +61-8-6305-0221E: contact@classicminerals.com.auWWW: www.classicminerals.com.au