Компания Magnis Energy Technologies Limited (
Результаты сверхбыстрой зарядки
Программа FC, объявленная ранее 22 июня 2021 года, недавно завершилась с огромным успехом. В программе использовались ячейки 2-3 Ач, которые имели степень удерживания более 60% при скоростях 2C-2C (30 минут зарядки и 30 минут разрядки) после более 6000 циклов, и в этот момент было принято решение ускорить выполнение программы EFC с использованием более крупных коммерческие ячейки.
Были небольшие задержки с установкой в здание высоковольтного источника питания для проведения этих испытаний, поскольку требуемый ток заряда достигает 70 ампер.
В программе EFC ячейки в настоящее время работают с 15-минутной зарядкой и переменной скоростью разряда как часть первоначальных протоколов испытаний. На сегодняшний день получены очень впечатляющие результаты: более 250 циклов выполнены без потери мощности.
План состоит в том, чтобы довести эту программу до более чем 3000 циклов, а затем запустить новые программы с более высоким током для достижения 10-минутной зарядки, а затем на 6-минутную зарядку.
Оптимизированная ячейка все еще находится в пределах 95% плотности энергии от обычной энергетической ячейки, что означает минимальные потери плотности энергии. Такая высокая плотность мощности без кобальта и никеля для ячеек без LFP делает технологию C4V лидером на рынке.
Испытания проводились при глубине разряда 90%, что соответствует максимальной энергии, подаваемой и отбираемой во время циклов зарядки и разрядки. Эти ячейки были изготовлены с использованием стандартных масштабируемых процессов, а также материалов, используемых от высококвалифицированных поставщиков, что позволит масштабировать технологию с ограниченной изменчивостью, что приведет к быстрому запуску на рынке.
Значение результатов
Отрасли, которым требуются EFC или FC, включают транспортную отрасль, поскольку они постоянно находятся в пути, и объявленные сегодня результаты могут изменить правила игры для них. Реальное значение имеет количество циклов в сочетании со временем зарядки.
Традиционно батареи, используемые в индустрии электромобилей, в настоящее время сохраняют до 80% заряда после примерно 1000 циклов при более низкой скорости зарядки. При использовании постоянной скорости быстрой зарядки срок службы батареи резко сокращается.
Сегодняшние результаты показывают отсутствие потери емкости после 250 циклов с 15-минутной зарядкой.
NYSERDA Штат Нью-Йорк Автобусная программа EFC
Автобусная программа NYSERDA EFC началась с нескольких задержек со стороны всех сторон с предоставлением аккумуляторных батарей во втором квартале 2021 года. На сегодняшний день отзывы были очень положительными, и конкретные данные ожидаются в первом квартале 2022 года.
Программа финансируется NYSERDA и предназначена для демонстрации того, что технология C4V EFC может применяться к транзитным автобусам штата в штате Нью-Йорк.
Президент C4V д-р Шайлеш Упрети прокомментировал: «Мы добиваемся значительного прогресса в плане изменения архитектуры ячеек и нашего рецепта для разработки конструкций сверхбыстрой зарядки. Наша конечная цель - достичь 10 000 циклов со скоростью 10 deg C (время зарядки 6 минут) и За последние 12 месяцев мы получили значительную информацию, которая позволила нам добиться значительного прогресса в достижении этой цели. Наша технология без оксида (недостаток кислорода) наряду с отсутствием технологии кобальта и никеля позволяет нам резко увеличивать скорость заряда и разряда, не создавая большого количества энергии. высокая температура в ущерб безопасности ".
Председатель правления Magnis Фрэнк Пуллас прокомментировал: «Владельцы электромобилей поймут важность технологий EFC / FC, которые также необходимы для ряда отраслей, и сегодняшние первые результаты с использованием коммерческих ячеек очень впечатляют».
«Мы с нетерпением ждем дальнейших результатов в ближайшем будущем и работаем над производством этих элементов для коммерческого использования на заводе литий-ионных аккумуляторов iM3NY».
* Чтобы просмотреть диаграмму производительности аккумулятора, посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/SA75IY0A
о Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) участвует и имеет стратегические инвестиции в нескольких аспектах цепочки поставок электрификации, включая производство литий-ионных аккумуляторных элементов с экологической сертификацией, передовые аккумуляторные технологии и высококачественные анодные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками. Видение компании - обеспечить, поддержать и ускорить переход к зеленой энергии, критически важный для внедрения электрической мобильности и хранения возобновляемой энергии.
контактФрэнк Пуллас
Исполнительный председатель
Тел: 61 2 8397 9888
www.magnis.com.au
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