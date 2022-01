Посмотреть в других Языки



Donaco International Limited ( ASX:DNA ) рада объявить об урегулировании кредитной линии со своим основным кредитором Mega International Commercial Bank Co Ltd, известным как Mega Bank. Кредитная линия была погашена 30 декабря 2021 года в соответствии с графиком.Donaco полностью погасила первоначально заемную сумму в размере 131,54 млн австралийских долларов (что эквивалентно 100 млн долларов США), предусмотренную в 2015 году, повторно привлекла 26,31 млн австралийских долларов (что эквивалентно 20 млн долларов США) в 2016 году и рефинансировала 74,98 млн австралийских долларов (что эквивалентно 57 млн долларов США). в 2017 году (что эквивалентно общей сумме заимствований в размере 120 млн долларов США), а последний платеж в размере 1,8 млн долларов США был выплачен в декабре 2021 года. Donaco рада подтвердить, что у кредитора Mega Bank больше нет непогашенного остатка по кредиту.Компания продолжает сохранять надежный баланс и разумно контролировать расходы, ожидая улучшения ситуации с пандемией COVID-19 во Вьетнаме и Камбодже.о Donaco International LtdDonaco International Limited (ASX:DNA) управляет предприятиями в сфере досуга, развлечений и связанными с ними технологиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Крупнейшим бизнесом Donaco является Star Vegas Resort and Club, успешный казино и гостиничный комплекс в Пойпете, Камбоджа, на границе с Таиландом. Star Vegas был основан в 1999 году и является самым большим и качественным отелем-казино в Пойпете. В отеле более 100 игровых столов, более 1400 игровых автоматов и 385 гостиничных номеров.Флагманом бизнеса Donaco является Aristo International Hotel, успешный бутик-казино на севере Вьетнама, расположенный на границе с провинцией Юньнань, Китай. Основанный в 2002 году, отель недавно был расширен до совершенно нового пятизвездочного курортного комплекса с 400 гостиничными номерами. Donaco является первым оператором казино во Вьетнаме и владеет 95% долей в бизнесе в совместном предприятии с правительством Вьетнама.