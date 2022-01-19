Разработчик чистого лития Lake Resources NL (
Производительность DFS будет увеличена с 25 500 т/год LCE до 50 000 т/год LCE, что будет подкреплено ожидаемым увеличением оценки ресурсов по результатам бурения (объявление ASX от 15 декабря 2021 г., 7 июля 2021 г.).
Официальное решение было принято по следующим причинам:
1. растущий спрос со стороны потенциальных оптовых партнеров на безопасную цепочку поставок экологически чистого карбоната лития высокой чистоты;
2. Ориентировочная поддержка для финансирования проекта Экспортно-кредитными агентствами и международной банковской группой. Экспортно-кредитные агентства Великобритании и Канады уже заявили о своей готовности предоставить заемное финансирование в размере около 70 процентов требований к капиталу проекта (объявление ASX от 11 августа 2021 г.);
3. Поддерживающая инвестиционная политика правительства Аргентины, которое объявило о процессе снижения экспортных налогов в рамках Стратегического плана развития горнодобывающей промышленности;
4. Уверенность технологического партнера Lilac Solutions в том, что ее модульная технология прямой экстракции лития является масштабируемой и рентабельной.
«Учитывая растущий спрос и значительный дефицит лития, Lake сосредоточена на поставках карбоната лития высокой чистоты в больших масштабах со значительными преимуществами ESG», — сказал управляющий директор Lake г-н Стив Промниц.
«Lake получил ориентировочную финансовую поддержку для увеличения размера проекта Kachi от экспортно-кредитных агентств (ECA) Великобритании и Канады и многочисленных международных банков, поддерживаемых ECA. Кроме того, технологический партнер Lake, Lilac Solutions, сосредоточен по продвижению проекта Качи в более крупном масштабе».
Председатель Lake's, г-н Stu Crow, сказал, что независимость Lake Resources и проект Kachi добавили стратегической привлекательности этому приобретению.
«У нас хорошие позиции благодаря качественным ресурсам, передовым технологиям и ключевым финансовым партнерским отношениям, чтобы обеспечить оптимальный набор соглашений о покупке, которые соответствуют этим планам расширения и создают максимальную ценность для наших ключевых заинтересованных сторон», — сказал он.
Подробная информация, включая обновленные ресурсы/запасы, эксплуатационные параметры и финансовые оценки, относительно обновленного базового сценария будет предоставлена ближе к дате предполагаемого выпуска DFS в середине 2022 года.
о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
контактSteve Promnitz
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