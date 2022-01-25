Дамы и господа, меня зовут Стюарт Кроу, я совладелец и неисполнительный председатель Lake Resources NL (
Этот год был годом значительных достижений и роста для Lake, поскольку переход к электрификации транспорта набирает обороты во всем мире, но не без проблем, возникающих в результате продолжающихся сбоев из-за последствий глобальной пандемии. Ваша компания показала хорошие результаты.
Когда мы начинаем 2022 год, окончательные данные о продажах электромобилей все еще собираются, но сообщалось, что продажи электромобилей во всем мире превзошли оценки и, по-видимому, составляют порядка 6,5 миллионов автомобилей, что более чем вдвое больше, чем в 2020 году. выпустить это в течение следующих 12 месяцев. Объемы продаж и спрос, похоже, растут, несмотря на нехватку сырья для аккумуляторов. Дефицит, по прогнозам, сохранится и в следующем десятилетии, поскольку рост спроса будет экспоненциальным, а реакция предложения будет в лучшем случае приглушенной и линейной, что предоставляет исключительную возможность для вашей компании, поскольку мы надеемся продвинуть наш проект Качи к производству в 2024 году и вывести три других наших литиевый раствор быстро развивается.
Деятельность в 2021 году заложила для нас очень прочную основу в 2022 году, который превзойдет любой другой год в истории компании с точки зрения роста и достижений на сегодняшний день.
В этом году мы намерены достичь следующих результатов для акционеров:
1) Демонстрационный завод на месте, изготовление образцов для потенциальных покупателей (март)
2) Отбор (продолжается)
3) DFS, ОВОСС и получение разрешений (середина 2022 г.)
4) Завершение проектного финансирования (середина 2022 г.)
5) Строительные работы (H2/22)
6) Расширение DFS до 50 000 тонн в год (полное)
7) Производство высокочистого карбоната лития в Качи (H2/24)
8) Расширение геологоразведочных и испытательных работ по трем другим проектам (2022 г.)
Мы закончили 2021 год в очень прочном финансовом положении, добившись выражения заинтересованности от UKEF и EDC в отношении долга проекта, имея при этом значительные резервы наличности в банке, большие денежные опционы, которые будут реализованы в июне 2022 года, и обязательство нашего технологического партнера по финансированию. их доля в проектном финансировании, когда мы начинаем строительство в Качи.
Мы продолжаем вести переговоры о закупках с растущим числом потенциальных партнеров и клиентов. Рост цен на литий на мировых рынках открывает перед вашей компанией исключительную возможность. В настоящее время Lake является одной из немногих оставшихся компаний с краткосрочными производственными амбициями, которые остаются независимыми, и мы намерены оставаться таковыми, поскольку проблемы цепочки поставок выходят на первый план. В связи с активизацией усилий по созданию новых собственных цепочек поставок в Европе и Северной Америке мы видим значительную возможность стать частью этого роста. Высокочистый продукт Lake пользуется большим спросом, поскольку проверенные устойчивые цепочки поставок становятся необходимыми для получения со временем значительной государственной помощи в Европе и, несомненно, в других частях мира.
Постоянно увеличивающийся разрыв между спросом и предложением побудил ваш совет директоров в последнее время расширить нашу DFS до 50 000 тонн в год в рамках амбициозной корпоративной цели по поставке на рынок 100 000 тонн или более литиевого продукта высокой чистоты в год к 2030 году. становится все более уверенным в достижении этой цели, поскольку Lake имеет преимущество использования прямой экстракции лития для извлечения лития из соляных растворов, что обеспечивает гораздо более высокое извлечение, чем традиционные методы, а также чрезвычайно масштабируемый процесс, обеспечивающий устойчивый продукт высокой чистоты, который остро востребован магазин.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить акционеров за их постоянную поддержку своей компании в наших усилиях по сбору средств, активное участие акционеров в программах бонусных опционов настроило компанию на очень захватывающее будущее, и мне приятно видеть, что акционеры процветают по мере того, как компания продолжает расти. В этом году мы также впервые приветствовали растущее число крупных институциональных инвесторов в нашем реестре, а также ряд ESG-фондов и импакт-инвесторов с международных рынков, и мы рады их постоянной поддержке и интересу к нашим проектам.
Наша компания не смогла бы добиться такого роста и успеха, которых она добилась за последние 18 месяцев, без отличной команды на местах как в Аргентине, так и здесь, в Австралии, и моей благодарности всем сотрудникам, партнерам, консультантам и банкирам по всему миру и, конечно же, моему члену правления. членов за их приверженность в очень трудные и разрушительные времена, я искренне благодарен за вашу постоянную поддержку и за большую работу, которую вы делаете, спасибо.
Предстоящий год, хотя и сложный, я подозреваю, что он будет лучшим годом для компании, поскольку мы переходим к этапу строительства проекта Качи и продолжаем разработку других проектов.
Я с нетерпением, волнением и гордостью жду как акционер-основатель вашей компании, стремящейся стать одним из ведущих мировых поставщиков продуктов из лития высокой чистоты.
Спасибо.
Stuart Crow
председатель
Лейк Ресорсиз Невада
Чтобы просмотреть презентацию AGM, пожалуйста, посетите:
https://www.abnnewswire.net/lnk/0NW381B3
о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
контактSteve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au
For media queries, please contact:
Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
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