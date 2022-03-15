Lake Resources NL (
Производство в рамках флагманского проекта по рассолу лития в Качи планируется начать в 2024 году с объемом производства 50 000 тонн карбоната лития в год. Ориентировочно финансируется производство Качи за счет долгосрочного недорогостоящего проектного финансирования от Экспортного финансирования Великобритании и канадской EDC в размере примерно 70% от общего объема финансирования, необходимого для разработки Качи, в соответствии со стандартными условиями проектного финансирования.
В плане разработки Lake используется эффективный метод прямого извлечения лития (DLE) от нашего технологического партнера Lilac, который зарабатывает на проекте Kachi. Это позволяет Lake Resources быть конкурентоспособным поставщиком высокочистого карбоната лития, который может быстро выйти на рынок в значительных масштабах. Этот процесс обеспечивает значительные преимущества ESG, низкий углеродный след (CO2), низкий уровень использования воды и земли. Карбонат лития высокой чистоты для аккумуляторных батарей (чистота 99,97 %) был произведен (см. объявление ASX от 20 октября 2020 г.) из продукта модулей экспериментальной установки. Этот продукт успешно зарекомендовал себя в тестовых ячейках литий-ионных аккумуляторов на основе NMC622.
*Чтобы просмотреть отчеты за полугодие, посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/X986IKMQ
о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
контактSteve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au
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Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
Link: Полугодовые отчеты
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