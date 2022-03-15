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Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) предлагает чистое решение для доставки высококачественного лития в тесную цепочку поставок аккумуляторных материалов, обеспечивающих переход к энергетике. Lake использует прорывную технологию прямой экстракции от своего партнера Lilac Solutions Inc в Калифорнии (Lilac) для эффективного производства лития высокой чистоты со значительными преимуществами ESG. В обработке рассола не участвует добыча полезных ископаемых.

Производство в рамках флагманского проекта по рассолу лития в Качи планируется начать в 2024 году с объемом производства 50 000 тонн карбоната лития в год. Ориентировочно финансируется производство Качи за счет долгосрочного недорогостоящего проектного финансирования от Экспортного финансирования Великобритании и канадской EDC в размере примерно 70% от общего объема финансирования, необходимого для разработки Качи, в соответствии со стандартными условиями проектного финансирования.

В плане разработки Lake используется эффективный метод прямого извлечения лития (DLE) от нашего технологического партнера Lilac, который зарабатывает на проекте Kachi. Это позволяет Lake Resources быть конкурентоспособным поставщиком высокочистого карбоната лития, который может быстро выйти на рынок в значительных масштабах. Этот процесс обеспечивает значительные преимущества ESG, низкий углеродный след (CO2), низкий уровень использования воды и земли. Карбонат лития высокой чистоты для аккумуляторных батарей (чистота 99,97 %) был произведен (см. объявление ASX от 20 октября 2020 г.) из продукта модулей экспериментальной установки. Этот продукт успешно зарекомендовал себя в тестовых ячейках литий-ионных аккумуляторов на основе NMC622.

*Чтобы просмотреть отчеты за полугодие, посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/X986IKMQ


о Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.

Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.

   

контакт

Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au

For media queries, please contact:
Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com



Link: Полугодовые отчеты


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Дополнительные разделы промышленность:
Финансовые генерального добыча литий

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Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) в необязательном меморандуме о взаимопонимании с Hanwa Co., Ltd. вести переговоры о закупке до 25 000 тонн в год и о долгосрочном партнерстве

Демонстрационная установка сирени Lake Resources NL (ASX:LKE) доставляется в проект Качи

Инициирована стратегия расширения Lake Resources NL (ASX:LKE) для ускорения литиевых проектов

Квартальный отчет о деятельности Lake Resources NL (ASX:LKE)

Обращение председателя Lake Resources NL (ASX:LKE) — ежегодное общее собрание


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