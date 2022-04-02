Lake Resources NL (
- Предложение по закупке до 25 000 тонн в год (т/год) карбоната лития (/- гидроксида) по рыночным ценам с проекта Качи в необязательном соглашении с основным японским партнером.
- Hanwa намерена сотрудничать с Lake не только в области маркетинга и дистрибуции на азиатском рынке, но и в координации стратегической и устойчивой цепочки поставок со своими потенциальными клиентами в аккумуляторной промышленности.
- Hanwa рассматривает возможность значительных инвестиций в акционерный капитал, чтобы построить прочное и устойчивое партнерство с Lake Resources, а также другую потенциальную финансовую поддержку, такую как предоплата при реализации, торговые финансовые механизмы и поддержка развития проекта.
- Намерение наладить стратегическое сотрудничество между Hanwa и Lake для разработки цепочки поставок чистого лития для удовлетворения экологических требований производителей электромобилей, стационарных аккумуляторов и катодов/прекурсоров и их конечных потребителей.
- Успешный исход переговоров обеспечит партнеру по реализации кредитный рейтинг «А-», что еще больше снизит риски проекта для финансистов и инвесторов.
Меморандум о взаимопонимании также позволяет Hanwa рассмотреть возможность предоставления механизмов финансовой поддержки, таких как значимые инвестиции в акционерный капитал, возможная предоплата при реализации и механизмы торгового финансирования, чтобы заключить долгосрочное соглашение и построить устойчивое партнерство с Lake.
«В апреле 2021 года Hanwa сформировала группу аккумуляторов для создания многогранных возможностей для бизнеса в отрасли аккумуляторов и аккумуляторов для электромобилей», — сказал г-н Дж. Томоно, корпоративный директор, а также руководитель группы аккумуляторов Hanwa.
«Рынок литий-ионных аккумуляторов для электромобилей неудержимо расширяется, и мы работаем с сырьем для этих сложных продуктов и расширяем наше участие во всех аспектах цепочки поставок.
«Мы искали подходящие продукты в масштабе с подходящим партнером, чтобы продвигать разработку новейших технологий в области аккумуляторов и их катодов», — также сказал г-н Дж. Томоно.
Hanwa и Lake договорились в соответствии с необязательным меморандумом о взаимопонимании добросовестно вести переговоры и прилагать все разумные усилия для заключения всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения совместно с другими участниками цепочки поставок аккумуляторов, включая производителей электромобилей, аккумуляторов и катодов / прекурсоров. разработать цепочку поставок «чистого лития» для удовлетворения экологических требований производителей электромобилей и их клиентов.
Hanwa готова координировать стратегическое партнерство не только между Hanwa и Lake, но и компаниями, расположенными ниже по течению цепочки поставок аккумуляторов, для совместной разработки уникальной и эффективной цепочки поставок «для взаимного роста и устойчивости».
«Hanwa уже начала обсуждать и рассматривать возможность активного сотрудничества с потенциальными партнерами», — сказал г-н Дж. Томоно. Lake будет предоставлять образцы и техническую поддержку Hanwa и ее потенциальным партнерам/клиентам по цепочке поставок аккумуляторов.
«Меморандум о взаимопонимании отражает, что Hanwa намерена быстро перейти к окончательной доработке условий прочного, долгосрочного, обязывающего окончательного соглашения о продаже, а также предоставить финансовую поддержку Lake», — сказал управляющий директор Lake Стив Промниц.
«И Lake, и Hanwa рассматривают этот меморандум о взаимопонимании как путь к завершению обязывающего долгосрочного соглашения с возможностью расширения производства и участия в других проектах Lake, чтобы обеспечить доступность высококачественных литиевых продуктов с ведущими преимуществами ESG для электромобилей и аккумуляторов Hanwa. клиенты."
Председатель Lake, г-н Стью Кроу, сказал, что заключение обязывающего долгосрочного соглашения с Hanwa укрепит финансовое положение Lake по мере приближения к окончательному инвестиционному решению в конце года.
«Этот меморандум о взаимопонимании и завершение обязывающего соглашения о поставках с Hanwa позволят Lake оставаться независимым поставщиком в глобальных цепочках поставок лития и обеспечивать безопасность поставок на рынок и потенциальным клиентам».
Г-н Кроу сказал, что финансирование проектов все больше увязывается с полномочиями ESG, и что инвесторы, поставщики долговых обязательств, покупатели и их клиенты требуют, чтобы новые литиевые проекты соответствовали строгим стандартам ESG.
«Усиление внимания клиентов и потребителей к экологическим характеристикам производства лития, а также опасения по поводу безопасности поставок вселили в нас уверенность в том, что мы вступаем в это партнерство с Hanwa», — сказал г-н Кроу.
Он сказал, что Меморандум о взаимопонимании с Hanwa, а также с экспортно-кредитными агентствами Великобритании и Канады, которые уже выразили готовность проектировать заемное финансирование в размере около 70 процентов требований к капиталу проекта Качи, поддерживает программу Lake TARGET 100, целью которой является ежегодное производство 100 000 тонн нефти. химический литий высокой чистоты выйдет на рынок к 2030 году.
Меморандум о взаимопонимании и заключение обязывающего долгосрочного соглашения с Hanwa обеспечат доступ к батареям масштаба проекта в дополнение к источнику энергии солнечной фермы в проекте Качи с торговым финансированием по выгодным ставкам для установки.
Hanwa согласилась на этот рыночный выпуск. Lake сообщит рынку о прогрессе в отношении юридически обязывающих рамок и других соглашений, как только сможет это сделать.
о Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) - разработчик чистого лития, использующий чистую технологию прямого извлечения для разработки экологически чистого лития высокой чистоты в рамках своего флагманского проекта Kachi Project, а также трех других проектов по разработке литиевых солевых растворов в Аргентине. Эти проекты расположены в выгодном месте в пределах литиевого треугольника, где 40% мирового производства лития производится с наименьшими затратами.
Этот метод позволит компании Lake Resources стать эффективным, экологически чистым и конкурентоспособным поставщиком высокочистого лития, который легко масштабируется и пользуется спросом у производителей электромобилей и аккумуляторов первого уровня.
контактSteve Promnitz
Managing Director
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steve@lakeresources.com.au
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Nigel Kassulke at Teneo
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