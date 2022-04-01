Компания Vango Mining Limited (
Это стратегическое финансирование будет использовано для продолжения обширной кампании Vango по расширению ресурсов и планированию предварительного горного бурения на проекте Маримия, где компания планирует подтвердить обновление ресурсов к концу первой половины календарного 2022 года и оборотного капитала.
Цель Ванго состоит в том, чтобы превратить проект в крупную долгосрочную операцию по добыче золота.
Исполнительный председатель Vango Брюс Макиннес сказал:
«Мы рады приветствовать Collins St Value Fund в качестве нового стратегического инвестора в Vango. Этот пакет финансирования позволит нам добиться значительного повышения стоимости проекта Marymia, включая модернизацию значительных существующих ресурсов проекта. Кроме того, мы видим, финансирование как на привлекательных условиях для Компании и акционеров».
Соучредитель и директор по инвестициям CSVF Вас Пипероглу сказал:
«Мы гордимся тем, что финансируем Vango с помощью дружественной конвертируемой ноты. Благодаря нашему текущему и потенциальному будущему финансированию наша команда очень рада помочь увеличить и увеличить богатство акционеров с помощью систематических инициатив по добавленной стоимости, которые будут проводиться командой Vango».
CSVF подпишется на конвертируемые облигации, заплатив Компании 10 миллионов долларов двумя траншами. Транш 1 будет выпущен в рамках существующих мощностей Компании в соответствии с Правилом листинга ASX 7.1. Транш 2 будет выпущен при условии одобрения акционерами Vango в соответствии с Законом о корпорациях и Правилами листинга ASX.
Ключевые условия пакета финансирования
1. Выпуск Компанией конвертируемых облигаций с подписной стоимостью 7,5 млн долларов США и номинальной стоимостью 9,075 млн долларов США (эффективная процентная ставка 10% годовых), которые могут быть конвертированы CSVF по цене конвертации 0,06 доллара США за обыкновенную компанию полностью оплаченная доля (Доля) в 151,25 млн. Акций (Транш 1); а также
2. По решению Компании, которое будет зависеть от будущих потребностей Компании в средствах, в течение 12 месяцев с момента выпуска конвертируемых облигаций Транша 1 и в противном случае на тех же условиях, что и конвертируемые облигации Транша 1, Компания выпустит дополнительные конвертируемые облигации с стоимость подписки в размере 2,5 миллиона долларов США и номинальная стоимость 3,025 миллиона долларов США, которые могут быть конвертированы CSVF по цене конвертации 0,06 доллара США за акцию в 50,4 миллиона акций (Транш 2).
3. CSVF не может конвертировать какие-либо конвертируемые облигации, если такая конвертация приведет к тому, что она будет владеть соответствующей долей в более чем 20% от общего количества выпущенных Акций.
4. В дату погашения, которая наступает через два года после выпуска конвертируемых облигаций Транша 1, Компания должна выкупить все конвертируемые облигации Транша 1, не конвертированные в Акции, до даты погашения, уплатив непогашенную номинальную стоимость конвертируемых облигаций в пользу CSVF. .
5. Условия выпуска конвертируемых векселей и ценных бумаг во всем остальном соответствуют условиям, типичным для сделки такого рода.
6. Сразу же после подписки на конвертируемые облигации Транша 1 Компания должна заплатить CSVF комиссию за учреждение в размере 2,5% (комиссию в размере 187 500 долларов США, зачтенную против средств Транша 1 в размере 7,5 миллионов долларов США).
7. Для обеспечения средств, авансированных по конвертируемым облигациям, Компания должна предоставить CSVF залог первого порядка по активам Компании.
о Vango Mining Limited
Vango Mining Limited (ASX:VAN) - компания, занимающаяся разведкой полезных ископаемых, которая стремится стать производителем высококачественного золота в штате Вашингтон, развивая 100% -ный проект Marymia Gold Project (Marymia) в средне-западном регионе Западной Австралии. Проект включает 45 сданных в аренду горных выработок на площади более 300 км. Он имеет установленный ресурс с высоким содержанием золота в 1 млн унций при 3 г / т золота, подкрепленный месторождением Трайдент, ресурсы которого составляют 410 тыс. Унций при 8 г / т золота, с немедленным расширением, открывающимся на глубине / по простиранию.
Проект Marymia может стать одним из крупнейших производителей высококачественной продукции в Австралии. Зеленокаменный пояс в районе Маримии включает шесть основных золотых коридоров, которые остаются в основном непроверенными на глубине более 100 м, поддерживаемых обширной базой данных по бурению и геофизике. Предыдущая добыча в период с 1992 по 2001 год почти полностью позволила получить 580 000 унций золота с открытых карьеров.
Компания Vango сосредоточена на увеличении запасов золота с высоким содержанием золота для поддержки предлагаемых автономных операций по добыче и производству золота в Маримии. Проект расположен вдоль простирания, непосредственно к северу от Плутонического золотого рудника Superior Gold (CVE:SGI), на котором было произведено более 5,5 млн унций золота.
контактBruce McInnes
Executive Chairman
Vango Mining Limited
E: info@vangomining.com
T: +61 418 183 466
W: www.vangomining.com
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T: +61 420 991 574
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