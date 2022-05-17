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GoldFund.io (CRYPTO:GFUN) объявляет, что компания начала производство круглых золотых монет весом полтройской унции с логотипом GoldFund Boar Head.

Производство 15,55-граммовых золотых патронов теперь идет параллельно с производством и продажей 1,5-граммовых золотых патронов, которые компания разработала и исторически производила.

Тим Маккиннон, председатель и главный исполнительный директор GoldFund.io, сказал: «Мы очень рады объявить о производстве раундов весом в полунции. Целью компании было производство единиц большего размера с целью достижения одной тройской унции золота в год. будущее. Патроны GoldFund в полунции с нашим логотипом — это то, чего мы с нетерпением ждали в течение некоторого времени. Теперь мы приобрели соответствующий инструмент для двух вариантов патронов из цельного золота».

Платформа GoldFund.io насчитывает более 1700 держателей биржевого токена GoldFund на основе стандарта ERC20 (CRYPTO:GFUN), который был запущен в 2018 году. Компания надеется на плодотворные отношения с золотодобывающими компаниями, чтобы разрешить своп-транзакции между GoldFund. io Token и раунды GoldFund Gold, изготовленные из золота, поставляемого нашими партнерами по добыче полезных ископаемых.

GoldFund.io разрабатывает собственную биржу цифровой валюты, где криптовалюту можно обменять на золото от партнерств компании по добыче полезных ископаемых.

Токен GFUN ERC20 торгуется на Catex.io:
https://www.catex.io/trading/GFUN/USDT

О Catex.io

Cat.Ex, созданная в августе 2018 года, является одной из крупнейших бирж криптовалют в мире с глобальными сообществами в Бразилии, Южной Корее, Бангладеш, России, Турции, на Ближнем Востоке, в Индии, Индонезии и США. Биржа использует процесс, называемый интеллектуальным анализом транзакций, чтобы пользователи могли получать дивиденды от своей платформы распределения прибыли.


о Компания GOLDFund.io

Поиск капитала для майнинга и инвестиций в драгоценные металлы при одновременном обеспечении ликвидности транзакционных криптовалютных монет с использованием безопасности блокчейна. GoldFund.io также управляет криптовалютной биржей GoldFund, где золото можно обменять на криптовалютные активы.

 

контакт

T: +61-2-8205-7340
W: www.goldfund.io
E: support@goldfund.io



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Компания GOLDFund.io

GOLDFund.io объявляет бесплатную выдачу (Airdrop) монет GFUN в размере 1 000 000 долларов США новым подписчикам


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