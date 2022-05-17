GoldFund.io (
Производство 15,55-граммовых золотых патронов теперь идет параллельно с производством и продажей 1,5-граммовых золотых патронов, которые компания разработала и исторически производила.
Тим Маккиннон, председатель и главный исполнительный директор GoldFund.io, сказал: «Мы очень рады объявить о производстве раундов весом в полунции. Целью компании было производство единиц большего размера с целью достижения одной тройской унции золота в год. будущее. Патроны GoldFund в полунции с нашим логотипом — это то, чего мы с нетерпением ждали в течение некоторого времени. Теперь мы приобрели соответствующий инструмент для двух вариантов патронов из цельного золота».
Платформа GoldFund.io насчитывает более 1700 держателей биржевого токена GoldFund на основе стандарта ERC20 (
GoldFund.io разрабатывает собственную биржу цифровой валюты, где криптовалюту можно обменять на золото от партнерств компании по добыче полезных ископаемых.
Токен GFUN ERC20 торгуется на Catex.io:
https://www.catex.io/trading/GFUN/USDT
О Catex.io
Cat.Ex, созданная в августе 2018 года, является одной из крупнейших бирж криптовалют в мире с глобальными сообществами в Бразилии, Южной Корее, Бангладеш, России, Турции, на Ближнем Востоке, в Индии, Индонезии и США. Биржа использует процесс, называемый интеллектуальным анализом транзакций, чтобы пользователи могли получать дивиденды от своей платформы распределения прибыли.
о Компания GOLDFund.io
Поиск капитала для майнинга и инвестиций в драгоценные металлы при одновременном обеспечении ликвидности транзакционных криптовалютных монет с использованием безопасности блокчейна. GoldFund.io также управляет криптовалютной биржей GoldFund, где золото можно обменять на криптовалютные активы.
контактT: +61-2-8205-7340
W: www.goldfund.io
E: support@goldfund.io
Связанные компании
Дополнительные разделы промышленность:
Финансовые генерального добыча золото медь Cryptocurrency ICO Blockchain