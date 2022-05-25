Nova Minerals Ltd (
Через три года после листинга компания вывела актив на продвинутую стадию разведки, при этом стоимость открытия составляет всего 3,50 доллара США за унцию золота.
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https://www.abnnewswire.net/press/en/110479/nva
о Nova Minerals Limited
Nova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) - динамичный исследователь и разработчик своего флагманского района Эстель Голд в золотом поясе Тинтина. Стратегия «Новы» заключается в существенном увеличении текущих запасов на участке Корбель в размере 4,7 млн унций. Впоследствии продолжать фиксировать стоимость за счет продвижения Korbel к производству, одновременно увеличивая ресурсную базу по ряду целей в районе Эстель Голд. Nova Minerals также владеет стратегическими инвестициями в Snow Lake Resources Ltd (литиевый проект Thompson Brothers), Torian Resources Ltd (ASX: TNR) и RotorX Aircraft Manufacturing Co.
контактNova Minerals Ltd
P: +61-3-9614-0600
F: +61-3-9614-0550
WWW: novaminerals.com.au
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