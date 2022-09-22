Совет директоров BetMakers Technology Group Ltd (
Norsk Rikstoto, базирующаяся в Осло, является единственным в Норвегии поставщиком ставок на скачки. Он был основан в 1982 году норвежской индустрией скачек и организован в соответствии с законодательством Норвегии.
В соответствии с Соглашением Global Tote заключила контракт на поставку своего механизма Global Tote Quantum(TM) в качестве части полностью управляемого решения SaaS для замены текущей системы ставок Norsk Rikstoto на тотализаторе. В Соглашении изложены условия предоставления Global Tote протоколов и поддержки интеграции решения Global Tote Quantum(TM) с существующими веб-, мобильными и терминальными платформами Norsk Rikstoto. Система будет размещена в вычислительной среде Global Tote AWS, а операционные услуги — в специально построенных центрах Global Tote в Европе и США. Дополнительные ключевые условия Соглашения изложены в прилагаемом приложении.
Стороны контракта намерены работать вместе, чтобы улучшить положение Norsk Rikstoto и развивать скачки в Норвегии как глобальный продукт для ставок. Ожидается, что это будет включать расширение международных возможностей объединения и увеличение оборота и доходов за счет импорта международного контента для клиентов, делающих ставки в Норвегии, а также экспорта норвежских гоночных продуктов и продуктов для ставок на международные рынки.
Директор Norsk Rikstoto по игровым услугам / ИТ-директор Кристофер Моэстью Хазеби сказал:
«Мы рады, что достигли этого соглашения с организациями материнской компании BetMakers и, в соответствии с условиями нового Соглашения, используем решение Global Tote с желаемым результатом, чтобы быть более конкурентоспособными на том, что мы считаем более либерализованным игровым рынком. Norsk Rikstoto с нетерпением ожидает включения всех современных функций Global Tote Quantum, а также ключевых настроек программного обеспечения для соответствия местным требованиям к ставкам и нормативным требованиям.
«Система ставок является самым центральным и важным компонентом Norsk Rikstoto, поэтому ее замена должна была предложить сложное технологическое и сервисное решение с мощной базовой платформой, с помощью которой мы могли бы предоставить нашим клиентам увлекательный и ответственный игровой опыт.
«Статус Global Tote в индустрии гонок и ставок хорошо известен, ее технологии и услуги передовые, и мы считаем, что ее интеграционные возможности позволят Norsk Rikstoto интегрировать новую систему ставок с нашими существующими веб-, мобильными и терминальными платформами».
Генеральный директор BetMakers Тодд Бэкингем сказал:
«BetMakers через свое подразделение Global Tote рада расширить свое сотрудничество с Norsk Rikstoto для предоставления новой системы ставок, которая, по мнению обеих сторон, позволит Norsk Rikstoto использовать свои инвестиции в существующие веб-, мобильные и терминальные платформы, а также расширить возможности своей системы. и расширение доступа к новым рынкам и новому контенту за счет международного смешения.
Говоря о росте Global Tote в Европе, г-н Букингем добавил:
«В дополнение к этой новой норвежской сделке, расширяющей присутствие Global Tote в Европе, мы особенно гордимся тем фактом, что как компания BetMakers теперь предоставляет ключевые услуги тотализатора трем из четырех скандинавских стран, которые предлагают ставки на скачки. выбранный национальный поставщик тотализаторских услуг в странах Северной Европы в Дании, Финляндии и Норвегии.
«Global Tote также является национальным поставщиком технологий для тотализаторов в Турции и обслуживает ключевые ипподромы в Испании, на Кипре, в Ирландии и Великобритании.
«Global Tote стремится к инновациям с технологически продвинутыми системами, поддерживаемыми первоклассными услугами, и инвестирует в пул-беттинг, предоставляя нашим партнерам больше возможностей для совместной работы и доступ к новому гоночному контенту.
«Специально построенные офисы BetMakers в Европе и США, которые обслуживают вычислительную и операционную среду Global Tote AWS, стали неотъемлемой частью способности компании заключать важные контракты с помощью гибких, инновационных и надежных решений для соблюдения требований для наших партнеров. Мы намерены опираться на это. Глобальный центр обслуживания Tote с возможностью масштабирования для других существующих и потенциальных клиентов».
о Betmakers Technology Group Ltd
Betmakers Technology Group Ltd (ASX:BET) (OTCMKTS:TPBTF) — холдинговая компания, зарегистрированная на ASX, и глобальный поставщик продуктов и услуг для онлайн-ставок как на оптовых, так и на розничных рынках через свои различные дочерние компании. Компания управляет розничным бизнесом по ставкам, предлагая потребителям ставки, фэнтези-турниры и контент-продукты и услуги.
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