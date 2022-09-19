Cobalt Blue Holdings Limited (
Проект является частью более крупного холдинга Группы, включающего пять лицензий на разведку и два договора аренды на добычу полезных ископаемых общей площадью около 220 км2. В проекте задействованы три крупнотоннажных кобальтоносных месторождения пирита: Пиритовая гора, Большая гора и Железная дорога.
Кобальт является важнейшим металлом, пользующимся большим спросом для аккумуляторов нового поколения, особенно для литий-ионных аккумуляторов, которые в настоящее время широко используются в экологически чистых энергетических системах.
Финансовый обзор
Чистый убыток Группы за 2022 финансовый год составил 5,23 млн долларов США (2021 год: 2,68 млн долларов США). Результат отражает:
- более высокие расходы на вознаграждения работникам в основном в связи с премиями директоров и сотрудников, основанными на акциях, и увеличением числа сотрудников.
- более высокие корпоративные расходы, в первую очередь связанные с увеличением расходов на продвижение компании и финансовые консультации, связанные с поиском COB партнера по проекту.
- более высокие сборы ASX и реестра, отражающие эмиссию акций и увеличение общего числа акционеров в течение года.
В течение финансового года Группа получила отраслевые гранты в размере 0,33 млн долларов США (2021 год: 1,10 млн долларов США) от Центра совместных исследований (CRC) при правительстве Австралии на прикладные исследования и разработки в области переработки кобальт-пиритовой руды для производства сульфата кобальта, готового к использованию в аккумуляторных батареях.
*Для просмотра годового отчета посетите:
https://abnnewswire.net/lnk/877952O2
о Cobalt Blue Holdings Limited
Cobalt Blue Holdings Ltd (ASX:COB) (FRA:COH) (OTCMKTS:CBBHF) занимается разведкой и разработкой проектов. Рабочие программы по продвижению кобальтового проекта Broken Hill в Новом Южном Уэльсе продолжаются. Наши амбициозные цели зависят от наличия финансирования. Кобальт является стратегическим металлом, пользующимся большим спросом для аккумуляторов нового поколения, особенно для литий-ионных аккумуляторов, которые в настоящее время широко используются в экологически чистых энергетических системах.
контактJoe Kaderavek
Chief Executive Officer
info@cobaltblueholdings.com
P: (02) 8287 0660
Связанные компании
Дополнительные разделы промышленность: