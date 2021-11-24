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الافتتاح الرسمي لمرفق نوفونيكس على ضفاف النهر
الافتتاح الرسمي لمرفق نوفونيكس على ضفاف النهر
Brisbane, تشرين الثاني 24, 2021 ABN Newswire تنصح NOVONIX Limited ASX:NVX (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) بأن وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم انضمت أمس إلى NOVONIX ، جنبًا إلى جنب مع المسؤولين الفيدراليين والولائيين والمحليين ، للاحتفال بافتتاح منشأتنا الجديدة. في تشاتانوغا.

ستنتج المنشأة الجديدة مواد أنود عالية النقاء وعالية الاتساق المطلوبة للبطاريات طويلة العمر ، خاصة للسيارات الكهربائية وتطبيقات التخزين المماثلة.

أعلنت شركة NOVONIX Limited عن استحواذها على منشأة Chattanooga في ولاية تينيسي ، والمعروفة الآن باسم NOVONIX Riverside Facility ، في 23 يونيو 2021.


نبذة عن NOVONIX Ltd

Graphitecorp Ltd ASX GRANOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF)  هي مطور ومورد متكامل للمواد والمعدات والخدمات عالية الأداء لصناعة بطاريات الليثيوم أيون العالمية مع عمليات في الولايات المتحدة وكندا والمبيعات في أكثر من 14 دولة. تتمثل مهمة NOVONIX في دعم النشر العالمي لتقنيات بطاريات الليثيوم أيون لمستقبل طاقة أنظف.

  


الإتصال بنا
علاقات المستثمرين
إيان بيمبرتون
هاتف: 576-256402 61
البريد الإلكتروني: ir@novonixgroup.com



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