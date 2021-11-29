

DroneShield المحدودة

Sydney, تشرين الثاني 29, 2021 ABN Newswire مع احتفال الولايات المتحدة بعيد الشكر لعام 2021 ، يستمر العام المزدحم مع نشر نيوزويك قصة غلاف الأسبوع الماضي تسلط الضوء على التهديد المستمر.تواصل DroneShield ASX: DRO (FRA:DRH) (OTCMKTS:DRSHF) توسيع نطاق عملها في مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث حصلت على عقد RandD AI بقيمة 800 ألف دولار من قبل وزارة الدفاع الأسترالية في وقت سابق من هذا الشهر. تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في DroneShield على مجالات متعددة (مثل الترددات الراديوية والبصرية / الحرارية) للكشف عن التهديدات المحتملة وتتبعها ، سواء التي تركز على الطائرات بدون طيار أو التي لا تركز على الطائرات بدون طيار ، فضلاً عن التحسس الحسي.في البرازيل ، في كشف علني نادر عن استخدام معدات DroneShield ، شاركت شرطة السجن تفاصيل حول اعتراض طائرة بدون طيار تحمل مواد مهربة إلى السجن في ريبيراو داس نيفيس.استمرت حوادث الطائرات بدون طيار في التصاعد حتى عام 2021 ، وكان أحدث مثال بارز هو الهجوم على رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق من هذا الشهر.كما أصدرت DroneShield مؤخرًا نسختها السادسة المحدثة من كتاب حقائق C-UAS ، مما يساعد على التنقل في العالم المتسع والمعقد لتقنيات C-UAS.نواصل المشاركة بنشاط مع عملائنا ، شخصيًا وعبر العروض التوضيحية الافتراضية ، بما في ذلك في الشهرين الماضيين:- الانتشار في Yuma Proving Ground مع JCO ،- العرض في AUSA مع Team Defense Australia وشريكنا SAIC ،- أكسون أكسيليريت 2021 ،- النشر مع محاكمات شرطة أنتويرب مع شريكنا الهولندي ForcePro ،- العرض في مؤتمر Milipol في باريس مع شريكنا الفرنسي Scopex ،- تقييم الإنتربول للمعدات المضادة للطائرات بدون طيار في مطار أوسلو مع شريكنا النرويجي Siphon ، و- FAMEX (معرض المكسيك للطيران والفضاء).بالإضافة إلى ذلك ، استمر عدد من شركائنا في جميع أنحاء العالم في العروض التوضيحية للعملاء النهائيين خلال هذه الفترة.يستمر نظام الكشف والهزيمة DroneSentry-X في إظهار فوائد تعدد استخداماته ، مع زيادة استخدامه على المركبات ، وكذلك السفن والمواقع الثابتة مثل أسطح المنازل.على صعيد التكنولوجيا ، يسر DroneShield مواصلة التقدم في مساحة الحوسبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال حل DroneOptID ، المنتشر على الحافة مع أجهزتنا SmartHub القوية. سيتم عرض أحدث إصدار من هذا البرنامج الرائد الشهر المقبل في مناورة حرائق مناورة الجيش الأمريكي (MIFX) ، بالتعاون مع شريكنا Trakka Systems ، باستخدام الكاميرات الضوئية والحرارية المتطورة.شهدت أجهزة RfPatrol أول انتشار جوي لها ، من قبل رجال الإطفاء في الولايات المتحدة (مع القلق من اصطدام طائرات بدون طيار بشفرات طائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق).استمرت الشركة في الحصول على اعتراف واسع النطاق من قبل الحكومة الأسترالية وصناعة الدفاع الأسترالية ، مع جوائز حديثة بما في ذلك العديد من جوائز DefenceConnect Industry Awards ، والفوز بالفئة الوطنية للتقنيات المتقدمة لجوائز الحكومة الأسترالية للتصدير ، من بين أمور أخرى.اليوم ، أعلنت AFR عن قائمة Fast 100 الخاصة بها ، مع وضع DroneShield في المركز 21.تواصل DroneShield التوسع السريع في كل من مكاتبها الأسترالية والأمريكية عبر أدوار الهندسة والمبيعات ، وقد أصدرت مؤخرًا مقابلات فيديو مع العديد من أعضاء فريقها ، مما يتيح لمحة عن الحياة داخل الشركة.تتوفر معلومات إضافية حول DroneShield على www.droneshield.com.نبذة عن DroneShield LtdDroneShield Ltd ASX:DRO OTCMKTS:DRSHF هي شركة أسترالية مدرجة في البورصة ويقع مكتبها الرئيسي في سيدني وفرق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. نحن متخصصون في استشعار الترددات اللاسلكية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ودمج أجهزة الاستشعار والحرب الإلكترونية والنماذج الأولية السريعة وتصنيع MIL-SPEC.تُستخدم قدراتنا لحماية الجيش والحكومة وإنفاذ القانون والبنية التحتية الحيوية والتجارية وكبار الشخصيات في جميع أنحاء العالم.من خلال فريقنا المكون من مهندسين أستراليين في المقام الأول - نقدم للعملاء حلولًا مخصصة ومنتجات جاهزة للاستخدام مصممة لتناسب مجموعة متنوعة من المنصات الأرضية أو البحرية أو المحمولة جوا.تفخر DroneShield بتصدير القدرات الأسترالية للعملاء في جميع أنحاء العالم وتدعم الدفاع الأسترالي والأمن القومي والمنظمات الأخرى التي تحمي الأشخاص والبنية التحتية الحيوية والأصول الحيوية.