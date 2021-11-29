

يوقع اتفاقية جديدة لتوريد غاز NT حتى 3.15 PJs

Brisbane, تشرين الثاني 29, 2021 ABN Newswire نفذت Central Petroleum Limited ASX:CTP (FRA:C9J) (OTCMKTS:CNPTF) ، من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل ، اتفاقية جديدة لتوريد الغاز ("GSA") لتوريد ما يصل إلى 3.15 بيتاجول (PJs) من الغاز إلى شركة الطاقة والمياه في الإقليم الشمالي ("PWC") عبر وكيل خدمات عامة مشترك مع Macquarie Mereenie Pty Limited ("MM").سيتم تجميع غاز Central مع إمدادات غاز Mereenie الحالية المملوكة من قبل MM و NZOG Mereenie Pty Ltd ("NZOG") و Cue Mereenie Pty Ltd ("Cue") ، لتزويد PWC بإجمالي 12.6 PJs.سيتم توفير الغاز على مدى أربع سنوات تبدأ في 1 يناير 2022 ، وتسويق جزء من الإنتاج المتزايد الذي تم طرحه مؤخرًا على الإنترنت بعد حملة تطوير 2021 Mereenie.GSA مخصص لتوريد الغاز الثابت ، مع أحكام الاستلام أو الدفع والسعر الثابت الخاضع لتصاعد مؤشر أسعار المستهلك السنوي.يعكس التسعير ظروف السوق القوية ومن المتوقع أن يحسن متوسط سعر الغاز المحقق في الحقل السابق لشركة سنترال على مدى السنوات الأربع القادمة.اتفاقية جديدة لتوريد الغازتعلن Central اليوم عن تنفيذ GSA جديد مع MM لما يصل إلى 3.15 PJs من إمدادات الغاز "الثابتة" على مدى أربع سنوات ، اعتبارًا من 1 يناير 2022. GSA مخصص لتوريد الغاز الثابت ، مع أحكام الاستلام أو الدفع والسعر الثابت مع مراعاة التصعيد السنوي لمؤشر أسعار المستهلك. تقوم GSA بتسويق جزء من الإنتاج المتزايد الذي تم طرحه عبر الإنترنت بعد حملة تطوير Mereenie لعام 2021 ، والتي شهدت حفر بئرين إنتاجيين جديدين وإعادة استكمال أربعة آبار موجودة.سيتم تجميع الغاز الذي يتم توفيره بموجب GSA مع إمدادات غاز Mereenie الحالية من MM و NZOG و Cue من أجل تسليم ما يصل إلى إجمالي 12.6 PJs إلى PWC على مدى أربع سنوات.تم تنظيم GSA كجهاز GSA يتم تسويقه بشكل منفصل مع MM لدعم وكيل GSA الرئيسي الذي تم إدخاله أولاً بين MM و PWC كعميل نهائي.تتطلع Central إلى الحصول على ترخيص تسويق مشترك من قبل ACCC في المستقبل القريب لتسهيل توريد كميات أكبر من حقل Mereenie.يعكس التسعير السابق للحقل بموجب اتفاق الخدمات العامة ظروف السوق القوية ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على متوسط سعر محفظة الغاز في سنترال خلال السنوات الأربع القادمة. لا يلزم نقل الغاز بموجب وكالة الخدمات العامة حيث ستقوم سنترال بنقل الغاز مباشرة إلى خط أنابيب غاز أماديوس من نقطتي توصيل ميريني أو بالم فالي.تواصل شركة سنترال تسويق غاز إضافي للبيع اعتبارًا من عام 2022.نبذة عن Central Petroleum LimitedCentral Petroleum Limited (Central) هي شركة منتجة للنفط والغاز الأسترالية راسخة وناشئة مدرجة في (ASX:CTP) في تاريخنا القصير ، نمت Central لتصبح أكبر منتج للغاز البري في الإقليم الشمالي (NT) ، حيث تزود العملاء الصناعيين وكبار موزعي الغاز في NT وسوق الساحل الشرقي الأسترالي الأوسع.تم وضع Central لتكون موردًا محليًا مهمًا للطاقة ، مع خطط الاستكشاف والتطوير عبر 180.000 كيلومتر مربع من المساكن في كوينزلاند والإقليم الشمالي ، بما في ذلك بعض أكبر آفاق الغاز التقليدية البرية المعروفة في أستراليا. كما أتمت سنترال أيضًا مذكرة تفاهم مع مجموعة البنية التحتية للغاز الأسترالية (AGIG) لنقل مشروع أماديوس المقترح إلى خط أنابيب الغاز في مومبا إلى قرار استثماري نهائي.نسعى أيضًا إلى تطوير مشروع Range gas ، وهو حقل غاز جديد يقع بين حقول CSG المؤكدة في حوض Surat Basin ، كوينزلاند مع 135 PJ (صافي إلى وسط) من مورد طارئ 2C قيد التطوير.