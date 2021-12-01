شركة ABN Newswire- هي وكالة أنباء الكترونية تهتم باخبار المال والأعمال وتقدم خدمة نشر وتوزيع البيانات والتقارير الصحفية لشركات مدرجة في الأسواق المالية العالمية. وتوزع شركة ABN Newswire بيانات الشركات الصحفية وأخبار الشركات للمنابر ومواقع ووكالات الأخبار المتخصصة بأخبار المال والأعمال.