

PYX يزيد من الطاقة الإنتاجية

Sydney, كانون الاول 1, 2021 ABN Newswire يسر PYX Resources Ltd (LON:PYX) (NSX:PYX) ، ثاني أكبر شركة تعدين مُدرجة في البورصة لإنتاج الزركون على مستوى العالم من خلال موارد الزركون ، أن تعلن عن زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة فصل المعادن (MSP) في عالمها. - رواسب مانديري في وسط كاليمانتان ، إندونيسيا ، من 18000 طن سنويًا إلى 24000 طن سنويًا ، لتمكين إنتاج المنتجات الثانوية ، الروتيل ، الليوكوكسين ، والإلمنيت.بعد الحصول على الموافقة في 7 ديسمبر 2020 على "خطة تشغيل الإنتاج والميزانية لعام 2021" ، والتي تشمل عمليات التعدين والمعالجة والتسويق والشحن للزركون والروتيل والألمينيت ، من قبل إدارة خدمات الطاقة والموارد من حكومة في مقاطعة كاليمانتان الوسطى ، ركزت الشركة في البداية على إنتاج وبيع الزركون الممتاز.كجزء من خطتها الخمسية لتوسيع طاقتها في Mandiri MSP ، زادت الشركة الآن من قدرتها إلى 24000 طن سنويًا ، مما سيمكنها من إضافة معادن ثاني أكسيد التيتانيوم إلى ملف مبيعاتها في المستقبل القريب. هذه المعادن ، في شكل الروتيل والإلمنيت والليوكوكسين ، هي منتجات ثانوية لعملية إنتاج الزركون ، وتستخدم بشكل أساسي في إنتاج الصباغ ، بكميات أقل تستخدم في إنتاج معدن التيتانيوم وتدفق أقطاب اللحام.يتكون MSP في Mandiri من عملية تركيز رطب تقليدية (طاولة Wilfley) ومعالجة فصل المعادن الجافة دفعة (لفات كهروستاتيكية ، وألواح إلكتروستاتيكية ، ولفائف مغناطيسية).يتم تمرير مواد التغذية المعدنية الثقيلة (HM) أولاً فوق طاولات اهتزاز الجاذبية لزيادة تركيز الزركون. يخضع المركز بعد ذلك للتجفيف والتبريد قبل تمريره عبر وحدة الفصل الكهروستاتيكي لفصل المعادن المعدنية وغير المعدنية ، وكذلك المعادن التي تمتلك خصائص غير موصلة. أخيرًا ، يمر تركيز الزركون عبر وحدة الفصل الكهرومغناطيسي ، مما ينتج عنه المنتج النهائي ، الذي يحتوي على نسبة عالية من الزركون تتراوح بين 66? -68?.وتعليقًا على زيادة السعة في Mandiri ، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة PYX ، أوليفر هاسلر: "تعد زيادة قدرة مصنعنا لفصل المعادن في إندونيسيا عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتنا التي تمكننا من تنويع عروض منتجاتنا وتقديم المزيد من الخيارات و الفوائد لعملائنا العالميين الآخذين في التوسع ".نبذة عن Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (NSX:PYX) هي منتج عالمي للزركون الممتاز مدرج في البورصة الوطنية الأسترالية. الأصول الرئيسية للشركة هي رواسب منديري للرمال المعدنية ، الواقعة في المنطقة الغنية بالرواسب الطميية في وسط كاليمانتان بإندونيسيا. تفتخر PYX بخامس أكبر رواسب منتجة في العالم من الزركون ، وهي عبارة عن حفرة مفتوحة على نطاق واسع بالقرب من السطح قيد الإنتاج منذ عام 2015 ومع استكشاف حتى الآن للتحقق من وجود معادن ثقيلة إضافية مثل الروتيل والإلمنيت وغيرها من المعادن الموجودة في المعادن. رمال.