Inauguração oficial da NOVONIX Riverside Facility

Brisbane, Nov 24, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) informa que ontem a NOVONIX se juntou à Secretária de Energia dos EUA, Jennifer M. Granholm, junto com funcionários federais, estaduais e locais, para comemorar a inauguração de nossas novas instalações em Chattanooga.A nova instalação irá produzir o material de ânodo de alta pureza e alta consistência necessário para baterias de longa duração, especificamente para veículos elétricos e aplicações de armazenamento semelhantes.A NOVONIX Limited anunciou a aquisição da instalação de Chattanooga no Tennessee, agora conhecida como NOVONIX Riverside Facility, em 23 de junho de 2021.Sobre NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) é um desenvolvedor e fornecedor integrado de materiais, equipamentos e serviços de alto desempenho para a indústria global de baterias de íon-lítio com operações nos EUA e Canadá e vendas em mais de 14 países. A missão da NOVONIX é apoiar a implantação global de tecnologias de bateria de íon-lítio para um futuro de energia mais limpa.