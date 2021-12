DroneShield Ltd

Sydney, Nov 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Enquanto os EUA comemoravam o Dia de Ação de Graças de 2021, o ano agitado continua com a Newsweek divulgando uma matéria de capa na semana passada destacando a ameaça contínua.DroneShield ( ASX:DRO ) ( FRA:DRH ) ( OTCMKTS:DRSHF ) continua a expandir seu trabalho de Inteligência Artificial, já que foi premiado com um contrato RandD AI de $ 800k pelo Departamento de Defesa australiano no início deste mês. Os recursos de IA do DroneShield se concentram na detecção de múltiplos domínios (como radiofrequência e óptica / térmica) e rastreamento de ameaças potenciais, tanto UAS quanto sem drones, bem como fusão de sensores.No Brasil, em uma rara divulgação pública do uso de equipamentos DroneShield, a polícia penitenciária compartilhou detalhes da interceptação de um drone que transportava contrabando para a prisão em Ribeirão das Neves.Os incidentes com drones continuaram a aumentar até 2021, sendo o exemplo mais recente de alto perfil um ataque ao primeiro-ministro iraquiano no início deste mês.DroneShield também lançou recentemente sua 6ª edição atualizada do C-UAS Factbook, ajudando a navegar no mundo complexo e em expansão das tecnologias C-UAS.Continuamos a nos envolver ativamente com nossos clientes, tanto pessoalmente quanto por meio de demonstrações virtuais, inclusive nos últimos dois meses:- a implantação em Yuma Proving Ground com JCO,- exibindo na AUSA com a Team Defense Australia e nosso parceiro SAIC,- Axon Accelerate 2021,- implantando com os testes da Polícia de Antuérpia com nosso parceiro holandês ForcePro,- expondo na conferência Milipol em Paris com nosso parceiro francês Scopex,- Avaliação do equipamento de contra-ataque da Interpol no aeroporto de Oslo com nosso parceiro norueguês Siphon, e- FAMEX (Feira Aeroespacial do México).Além disso, vários de nossos parceiros locais em todo o mundo fizeram demonstrações contínuas para clientes finais durante o período.O sistema de detecção e derrota DroneSentry-X continua a demonstrar os benefícios de sua versatilidade de implantação, com um uso crescente em veículos, bem como em navios e locais fixos, como telhados.Na frente de tecnologia, DroneShield tem o prazer de continuar os avanços no espaço de computação baseada em IA com sua solução DroneOptID, implantada na borda com nossos dispositivos SmartHub robustos. A versão mais recente deste software inovador será demonstrada no próximo mês no exercício US Army Maneuver Fires Integrated Experiment (MIFX), em colaboração com nosso parceiro Trakka Systems, utilizando suas câmeras ópticas e térmicas de ponta.Dispositivos RfPatrol viram sua primeira implantação aérea divulgada, por bombeiros dos Estados Unidos (com a preocupação de drones colidindo com as pás de helicópteros de combate a incêndio).A empresa continuou a receber amplo reconhecimento do governo australiano e da indústria de defesa australiana, com prêmios recentes incluindo vários títulos do DefenceConnect Industry Awards e ganhando a categoria nacional de tecnologias avançadas dos prêmios de exportação do governo australiano, entre outros.Hoje, a AFR anunciou sua lista Fast 100, com DroneShield colocado em 21º lugar.DroneShield continua a se expandir rapidamente em seus escritórios na Austrália e nos Estados Unidos em funções de engenharia e vendas, e recentemente lançou entrevistas em vídeo com vários de seus membros da equipe, permitindo um vislumbre da vida dentro da empresa.Informações adicionais sobre DroneShield estão disponíveis em www.droneshield.com.Sobre DroneShield LtdDroneShield Ltd (ASX:DRO) (OTCMKTS:DRSHF) é uma empresa australiana de capital aberto com sede em Sydney e equipes nos EUA e no Reino Unido. Somos especializados em detecção de RF, inteligência artificial e aprendizado de máquina, fusão de sensores, guerra eletrônica, prototipagem rápida e fabricação MIL-SPEC.Nossos recursos são usados para proteger militares, governos, policiais, infraestrutura crítica, comerciais e VIPs em todo o mundo.Por meio de nossa equipe de engenheiros baseados principalmente na Austrália, oferecemos aos clientes soluções personalizadas e produtos prontos para uso, projetados para atender a uma variedade de plataformas terrestres, marítimas ou aerotransportadas.DroneShield está orgulhosamente exportando a capacidade australiana para clientes em todo o mundo e apoiando a defesa da Austrália, segurança nacional e outras organizações que protegem pessoas, infraestrutura crítica e ativos vitais.