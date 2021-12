Bluechiip garante registro FDA e certificação CE IVD

Melbourne, Nov 30, 2021 AEST (ABN Newswire) - Bluechiip Limited ( ASX:BCT ) ( FRA:1BL ), líder no desenvolvimento de soluções avançadas de gerenciamento de amostras para ambientes hostis, anunciou hoje o recente registro de criotubos de marca própria Bluechiip com o FDA dos Estados Unidos (EUA) e o recebimento do europeu Certificação CE IVD.Essas importantes certificações dos EUA e da UE permitem que a empresa venda diretamente para esses mercados-alvo importantes.A empresa agora lançou globalmente sua linha de produtos de soluções de gerenciamento de amostras habilitadas para Bluechiip, incluindo consumíveis de armazenamento de amostras, leitores e software de gerenciamento de amostras Stream (TM).A empresa planeja comercializar e vender a linha de produtos habilitados para Bluechiip diretamente na América do Norte e Austrália / Nova Zelândia e por meio de parceiros de distribuição nos mercados da Europa e Ásia-Pacífico.Andrew McLellan, diretor administrativo da Bluechiip, descreveu o anúncio como muito empolgante para a Bluechiip.'A certificação é importante; ao longo dos últimos 18 meses, trabalhamos e obtivemos a certificação de nosso sistema de gestão de qualidade ISO9001, segundo o qual validamos todos os nossos produtos. O registro do FDA e a certificação CE IVD significam que podemos vender diretamente nos EUA, bem como na Europa e na região da Ásia / Pacífico.O lançamento do produto coloca a Bluechiip em posição de comercializar diretamente uma gama completa de produtos da marca Bluechiip para os clientes finais. Agora, estamos falando diretamente com clientes finais em biobancos, pesquisas, testes clínicos e empresas farmacêuticas em todo o espaço das ciências biológicas. É importante ressaltar que agora podemos fornecer leitores, software e consumíveis de armazenamento de amostra personalizados.Também lançamos uma campanha de marketing, incluindo a atualização de nosso site. Bluechiip agora tem um catálogo de produtos completo, incluindo uma gama de acessórios, leitores e consumíveis, apoiado por software apropriado. Reduzimos os riscos do negócio e controlamos nosso próprio futuro.O mais importante para nossos clientes finais, estamos focados em redefinir a qualidade, impulsionar a produtividade e, no final do dia, fornecer confiança em cada amostra e já recebemos pedidos e instalamos durante os últimos dois meses na Europa e Austrália e estamos ansiosos. para expandir nossa base de clientes, especialmente na América do Norte. 'O Sr. McLellan disse que a Bluechiip estava focada em seus produtos diretos ao mercado, enquanto continuava a trabalhar com os parceiros da empresa, incluindo a FujiFilm Industries Irvine Scientific (FISI), bem como outros parceiros potenciais para expandir a aplicação de tecnologia da Bluechiip em vários mercados.Sobre Bluechiip LimitedBluechiip Limited (ASX:BCT) entende que cada amostra - células-tronco, sangue, óvulos, esperma e outras bioespécimes - é crítica, então nosso objetivo é gerenciar cada uma com qualidade ideal da maneira mais eficiente. A solução de gerenciamento avançado da Bluechiip é a única que fornece temperatura de amostra com ID em ambientes criogênicos para. Mais importante ainda, isso proporciona confiança em todas as amostras.A tecnologia patenteada exclusiva da Bluechiip é uma solução de rastreamento sem fio baseada em MEMS que não contém componentes eletrônicos. Ele representa uma mudança geracional em relação aos métodos de rastreamento atuais, como rótulos (escritos à mão e pré-impressos), códigos de barras (lineares e 2D) e identificação por radiofrequência. As etiquetas Bluechiip são incorporadas ou fabricadas em produtos de armazenamento, como frascos ou bolsas. Cada produto pode ser facilmente identificado e informações críticas, como temperatura da amostra, são detectadas por leitores e armazenadas no software Bluechiip. Além de funcionar em temperaturas extremas, a solução de gerenciamento Bluechiip (R) Advanced Sample pode sobreviver à autoclavagem, esterilização por irradiação gama, umidificação, centrifugação, armazenamento criogênico e congelamento.A tecnologia da Bluechiip tem aplicações na área de saúde, incluindo instalações de armazenamento criogênico (biobancos e biorrepositórios), patologia, testes clínicos e forenses. Outros mercados importantes incluem logística / cadeia de suprimentos, segurança / defesa, industrial / manufatura e aeroespacial / aviação.Bluechiip: entregando confiança em todas as amostras.