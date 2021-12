Assina novo Contrato de Fornecimento de Gás NT para até 3,15 PJs

Brisbane, Nov 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - A Central Petroleum Limited ( ASX:CTP ) ( FRA:C9J ) ( OTCMKTS:CNPTF ), por meio de uma subsidiária integral, assinou um novo contrato de fornecimento de gás ("GSA") para fornecimento de até 3,15 Petajoules (PJs) de gás para a Corporação de Energia e Água do Território do Norte ("PWC") por meio de um GSA consecutivo com a Macquarie Mereenie Pty Limited ("MM").O gás da Central será agregado ao suprimento de gás existente da Mereenie de propriedade da MM, NZOG Mereenie Pty Ltd ("NZOG") e Cue Mereenie Pty Ltd ("Cue"), para fornecer um total de 12,6 PJs à PWC.O gás deve ser fornecido ao longo de um prazo de quatro anos, com início em 1º de janeiro de 2022, comercializando uma parte do aumento da produção recentemente colocado online após a campanha de desenvolvimento de 2021 Mereenie.O GSA é para o fornecimento firme de gás, com disposições take-or-pay e um preço fixo sujeito ao aumento anual do CPI.O preço reflete as fortes condições do mercado e espera-se que melhore o preço médio realizado do portfólio de gás ex-field da Central nos próximos 4 anos.Novo Acordo de Fornecimento de GásA Central anuncia hoje que um novo GSA foi executado com MM para até 3,15 PJs de fornecimento de gás 'firme' ao longo de quatro anos, começando em 1 de janeiro de 2022. O GSA é para fornecimento de gás firme, com disposições take-or-pay e um preço fixo sujeito ao escalonamento anual do CPI. A GSA comercializa uma parte do aumento da produção online após a campanha de desenvolvimento de 2021 Mereenie, que viu dois novos poços de produção perfurados e quatro poços existentes recompletados.O gás fornecido sob o GSA será agregado ao fornecimento de gás Mereenie existente da MM, NZOG e Cue para entregar até um total de 12,6 PJs para a PWC no prazo de quatro anos.O GSA foi estruturado como um GSA consecutivo comercializado separadamente com MM em apoio a um GSA mestre que foi inserido primeiro entre MM e PWC como o cliente final.A Central espera uma autorização de comercialização conjunta do ACCC em um futuro próximo para facilitar o fornecimento de maiores volumes do campo de Mereenie.O preço ex-field sob o GSA reflete as fortes condições de mercado e espera-se que tenha um impacto positivo no preço médio do portfólio do gás da Central nos próximos 4 anos. Nenhum transporte de gás é necessário sob o GSA, uma vez que a Central entregará gás diretamente no Gasoduto Amadeus a partir dos pontos de entrega de Mereenie ou Palm Valley.A Central continua a comercializar gás adicional para venda a partir de 2022.Sobre Central Petroleum LimitedA Central Petroleum Limited (Central) é uma produtora australiana de petróleo e gás bem estabelecida e emergente listada na ASX (ASX:CTP). Em nossa curta história, a Central cresceu e se tornou a maior produtora de gás onshore no Território do Norte (NT), fornecendo a clientes industriais e distribuidores seniores de gás em NT e no mercado mais amplo da costa leste australiana.A Central está posicionada para se tornar uma importante fornecedora de energia doméstica, com planos de exploração e desenvolvimento em 180.000 km2 de prédios em Queensland e no Território do Norte, incluindo alguns dos maiores prospectos de gás convencional em terra da Austrália. A Central também concluiu um MoU com o Australian Gas Infrastructure Group (AGIG) para levar o gasoduto Amadeus para Moomba a uma Decisão Final de Investimento.Também estamos buscando desenvolver o projeto de gás Range, um novo campo de gás localizado entre campos CSG comprovados na Bacia de Surat, Queensland, com 135 PJ (líquido para Central) de recurso contingente 2C pendente de desenvolvimento.