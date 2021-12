Malibu, CA, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Junte-se a Ellis Martin para uma conversa com Claudia Tornquist, presidente e CEO da Kodiak Copper Corp ( CVE:KDK ) ( OTCMKTS:KDKCF ) ( FRA:5DD1 ). O ativo mais avançado da Kodiak Copper é o projeto de pórfiro de cobre-ouro da MPD no prolífico Quesnel Trough no sul da Colúmbia Britânica, Canadá, onde em 2020 a empresa fez uma descoberta de alto grau na Gate Zone, que faz parte de uma área de cobre zoneada. envelope enriquecido com ouro de tamanho significativo. A Kodiak também mantém o projeto de pórfiro de cobre-molibdênio-prata Mohave no Arizona, próximo à mina de classe mundial de Bagdá. Ambos os projetos de pórfiro de Kodiak foram perfurados historicamente e apresentam descobertas minerais conhecidas com potencial para reter depósitos em grande escala.O presidente da empresa é Chris Taylor, CEO da empresa irmã prolífica no segmento de ouro, a Great Bear Resources.A Sra. Tornquist é ex-gerente geral da Rio Tinto, trabalhando com suas operações de cobre e diamante. Ela também ocupou o cargo de vice-presidente executiva de desenvolvimento de negócios da empresa de streaming Sandstorm Gold. Ela é diretora da Silver One Resources e ex-diretora da Kennady Diamonds, liderando a venda de $ 176 milhões da empresa para a província de Mountain.Para ouvir a entrevista, visite:https://www.abnnewswire.net/press/en/108305/kdkSobre Kodiak Copper Corp.A Kodiak Copper Corp. (CVE:KDK) (OTCMKTS:KDKCF) está focada em seu portfólio de projetos de pórfiro de cobre 100% próprios no Canadá e nos EUA.O ativo mais avançado da empresa é o projeto de pórfiro de cobre-ouro da MPD no prolífico Quesnel Trough no sul da Colúmbia Britânica, Canadá, onde em 2020 a empresa fez uma descoberta de alto grau na Gate Zone, que faz parte de uma zona de cobre envelope enriquecido com ouro de tamanho significativo.A Kodiak também detém o projeto de pórfiro de cobre-molibdênio-prata Mohave no Arizona, EUA, próximo à mina de classe mundial de Bagdá. Ambos os projetos de pórfiro de Kodiak foram perfurados historicamente e apresentam descobertas minerais conhecidas com potencial para reter depósitos em grande escala.O projeto de diamante Kahuna da empresa em Nunavut, Canadá, hospeda um recurso de diamante inferido próximo à superfície de alto grau e vários alvos de tubo de kimberlito. Kodiak está considerando opções estratégicas para o projeto Kahuna.

Social Media Compartilhe este artigo Tweet  Imprima este artigo ABN Newswire