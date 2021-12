Relatório de Perfuração Provisório Beetaloo

Sydney, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - O Empire Energy Group Ltd ( ASX:EEG ) ( OTCMKTS:EEGUF ) relata que a perfuração da seção vertical Carpentaria-2 pela Silver City Rig 40 foi concluída com segurança e eficiência até uma profundidade total de 1.835 metros.O poço encontrou xistos gasosos ricos em líquidos espessos nas quatro zonas de pagamento da Formação Velkerri empilhadas, com mostras de gás forte nas formações-alvo e vazamento de gás vivo das amostras do núcleo.A interpretação do registro do poço indica uma forte correlação na espessura e nas características da rocha dos quatro alvos de xisto empilhados com a localização de Carpentaria-1.Os xistos alvo são ~ 240m mais profundos do que Carpentaria-1 são consistentes com a interpretação sísmica pré-perfuração.A aquisição sísmica 2D do Infill em EP187 foi concluída com segurança, com processamento e interpretação para começar em breve.A Empire começou a perfurar a seção horizontal de Carpentaria-2H visando o xisto de Middle Velkerri B.Um relatório de recursos independentes atualizado será preparado por Netherland, Sewell and Associates incorporando os resultados do registro e dados de núcleo de Carpentaria-2.Comentários do Diretor Executivo Alex Underwood: "A equipe de gerenciamento da Empire está satisfeita com os resultados provisórios da perfuração e avaliação da formação da seção vertical de Carpentaria-2. Os resultados reforçam nossa modelagem de forte continuidade dos xistos alvo de gás rico em líquidos de Velkerri com uma combinação forte com a localização de Carpentaria-1 a 11 km de distância, embora 240m mais profunda em Carpentaria-2. O aumento da profundidade provavelmente suportará taxas de fluxo aumentadas, mantendo uma vantagem de custo em relação à perfuração mais profunda. Sangramentos de gás vivo testemunhados em amostras de núcleo de parede lateral que cortamos dos xistos alvo mais reforçamos nossa visão de que fortes taxas de produção podem ser alcançadas assim que começarmos os testes de fluxo. Iniciamos a perfuração da seção horizontal de Carpentaria-2H, nosso primeiro poço horizontal, visando o xisto Velkerri B, que foi o contribuinte mais forte para a produção de gás do quatro formações-alvo no teste de fluxo vertical de Carpentaria-1. A atividade é forte em toda a bacia. Origem e sua A parceira da JV, Falcon Oil and Gas, relatou recentemente resultados encorajadores em seu poço Velkerri-76 visando a mesma janela de gás rico em líquidos do xisto Velkerri presente no EP187. Santos e seu parceiro na JV Tamboran concluíram recentemente a perfuração de dois poços horizontais no bloco adjacente ao EP187 e a estimulação da fratura foi iniciada, com resultados de teste de fluxo inicial esperados para o final do calendário 2021. O recente lançamento do Plano Nacional de Infraestrutura de Gás do Governo Federal e a Estrutura de Investimento em Infraestrutura de Gás do Futuro demonstra a importância da Bacia de Beetaloo no fornecimento de segurança energética para a Austrália nos próximos anos. "Resumo de Perfuração de Seção Vertical Carpentaria-2A perfilagem de fundo de poço confirmou que a profundidade e a espessura da estratigrafia de poço vertical de Carpentaria-2 são modeladas.Mudlogs mostram leituras elevadas de gás e cromatografia de gás indicam composição de gás úmido consistente com o poço vertical Carpentaria-1 a 11 km de distância.Um extenso programa de rede fixa foi executado com sucesso, incluindo 50 núcleos rotativos de parede lateral que estão sendo enviados para WD von Gonten and Co para análise petrofísica. Foi observado gás sangrando de amostras de núcleo de parede lateral imersas em água quando atingiram a superfície, um sinal positivo para a produtividade dos xistos alvo. Um vídeo dessa observação está disponível no site do Empire.As taxas de penetração de perfuração estavam entre as mais rápidas vistas na sub-bacia de Beetaloo até o momento, com apenas uma broca usada em cada seção. Isso é um bom presságio para o ritmo de perfuração e custos esperados em cenários de desenvolvimento futuros.O log e os dados básicos coletados durante a avaliação da formação serão analisados pelos especialistas técnicos do Empire, após o que uma avaliação independente atualizada dos recursos será encomendada por Netherland, Sewell and Associates. Esperamos compartilhar os resultados de sua avaliação no primeiro trimestre de 2022.Seleção de alvo horizontal Carpentaria-2HA Empire agora perfurará a seção horizontal do Carpentaria-2H visando o Xisto Velkerri B do meio.Todas as quatro zonas-alvo de xisto de Velkerri prospectivas, os xistos Velkerri A, Intra A / B, B e C, produziram gás para a superfície durante o teste de fluxo vertical do poço Carpentaria-1.O xisto B forneceu a maior proporção de produção de gás durante o teste de fluxo e uma contribuição relativamente baixa de refluxo de água.A consistência dos xistos entre Carpentaria-1 e Carpentaria-2H, combinada com o aumento da profundidade, deu à equipe técnica da Empire a confiança para selecionar o xisto B como o primeiro alvo da perfuração de avaliação horizontal.Após a perfuração, revestimento e cimentação da seção horizontal nas próximas semanas, a Empire suspenderá o poço durante a estação chuvosa.Os preparativos para a estimulação da fratura e o teste de fluxo da seção horizontal continuarão durante a estação chuvosa, com operações esperadas para recomeçar no início do segundo trimestre de 2022. A Empire atualizará os acionistas conforme a fase de perfuração horizontal prossegue.Sobre Empire Energy Group LtdA Empire Energy (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF) possui mais de 14,5 milhões de acres de propriedades de exploração altamente prospectivas nas Bacias McArthur e Beetaloo, Território do Norte. O trabalho realizado pela empresa desde 2010 demonstra que o vale deposicional oriental da Bacia McArthur, do qual a empresa detém 80%, tem um potencial de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais muito considerável. A sub-bacia de Beetaloo, na qual a Empire detém uma posição substancial, avaliou de forma independente os volumes de hidrocarbonetos de classe mundial existentes, com um grande aumento na atividade da indústria em andamento para avaliar as descobertas substanciais já feitas pelos principais operadores australianos de petróleo e gás.A Empire Energy é uma experiente produtora de petróleo e gás convencional com operações na região dos Apalaches (Nova York e Pensilvânia). A Empire tem desenvolvido e produzido petróleo e gás com sucesso desde 2006.