Apresentação - Minas e Dinheiro Londres

Perth, Dec 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Wiluna Mining Corporation Limited ( ASX:WMC ) ( FRA:NZ3 ) ( OTCMKTS:WMXCF ) tem o prazer de fazer uma apresentação a ser feita pelo Presidente Executivo da Empresa, Sr. Milan Jerkovic, na Conferência de Minas e Dinheiro - Londres, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2021 .Para ver a apresentação, visite:https://abnnewswire.net/lnk/GIFKRU22Sobre Wiluna Mining Corporation LtdWiluna Mining Corporation (ASX:WMC) (OTCMKTS:WMXCF) é uma empresa de mineração de ouro com sede em Perth e listada na ASX, que controla mais de 1.600 quilômetros quadrados do Cráton Yilgarn nos campos de ouro do norte de WA. O Cráton Yilgarn tem um patrimônio de ouro histórico e atual de mais de 380 milhões de onças, tornando-o uma das regiões de ouro mais prolíficas do mundo. A empresa detém 100% da Operação Wiluna Gold, que possui um recurso definido de 8,04M oz a 1,67 g / t au. Em maio de 2019, uma nova equipe de gestão altamente qualificada assumiu o controle da empresa com um plano claro para alavancar o potencial multimilionário da Operação Wiluna Gold.