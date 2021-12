Relatório de pesquisa de analista sênior

Sydney, Dec 3, 2021 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies ( ASX:MNS ) e a empresa de tecnologia verde não listada C4V estão desenvolvendo iM3NY, uma Gigafactory de células de bateria no estado de Nova York, onde a produção de bateria semi-autônoma começará em breve. A planta, que poderá ser totalmente autônoma em meados de 2022, vai adotar Big Data, IA e automação inteligente para reduzir o custo de fabricação de algumas das baterias mais ecológicas do mundo. O risco de tecnologia é baixo, pois a química de célula de bateria proprietária do C4V foi qualificada por cerca de 60 partes e faz parte da cadeia de suprimentos do Departamento de Defesa dos EUA e do Departamento de Energia dos EUA. Os principais riscos incluem riscos de execução e dimensionamento. No entanto, o CEO da iM3NY era um membro sênior da equipe, o que colocou o Giga Nevada online. iM3NY está atualmente ~ 40% concluído, dentro do cronograma e do orçamento. Os planos de capacidade incluem 32 GWh até 2030. Aumentamos o iM3NY em um ritmo mais lento para fins de avaliação.Para ver o Relatório de Pesquisa, visite:https://abnnewswire.net/lnk/6KIBV833Sobre Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) está envolvida e tem investimentos estratégicos em vários aspectos da cadeia de abastecimento de eletrificação, incluindo a fabricação de células de bateria de íon de lítio com credenciamento verde, tecnologia de bateria de ponta e materiais de ânodo de alta qualidade e alto desempenho. A visão da empresa é permitir, apoiar e acelerar a transição de energia verde crítica para a adoção de Mobilidade Elétrica e Armazenamento de Energia Renovável.