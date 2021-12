Recebe aprovação GPS da AEMO para o Projeto Bouldercombe

Sydney, Dec 7, 2021 AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited ( ASX:GNX ) tem o prazer de anunciar que o Operador do Mercado de Energia Australiano (AEMO) concluiu sua avaliação dos Padrões de Desempenho do Gerador (GPS) para o Projeto de Bateria de Bouldercombe de 50MW / 100MWh (BBP ou o Projeto) e emitiu sua aprovação GPS para o Projeto por meio do fornecimento de uma carta de acordo com as cláusulas 5.3.4A e 5.3.4B do Regulamento Nacional de Eletricidade.A AEMO, por meio do provedor de serviços de rede de transmissão Powerlink Queensland (Powerlink), determinou que o Projeto pode operar de acordo com os padrões de eletricidade exigidos pelo Mercado Nacional de Eletricidade. O Projeto proporcionará uma série de benefícios de rede para a rede de Queensland, notadamente, por meio do fornecimento de Serviços Ancilares de Controle de Freqüência.A aprovação do GPS é um dos marcos mais complexos e significativos para o Projeto. AEMO, Powerlink e Genex têm trabalhado juntos nos últimos 12 meses para concluir o processo de envio detalhado, e a aprovação do GPS limpa o marco técnico final antes do fechamento financeiro.Comentando sobre o recebimento da aprovação do GPS, James Harding, CEO da Genex, declarou: "Estamos extremamente satisfeitos por termos recebido a aprovação do Padrão de Desempenho do Gerador da AEMO. Gostaria de agradecer à AEMO e à Powerlink pela cooperação e abordagem coordenada nos últimos meses na negociação dos padrões de desempenho para o Projeto da Bateria de Bouldercombe, que permitiu à Genex atingir este marco significativo. Bouldercombe está definido para ser um dos primeiros sistemas autônomos de armazenamento de energia de bateria em grande escala a ser conectado à rede de Queensland, e fornecerá tudo o que for necessário transferência de carga e serviços auxiliares. "Sobre Genex Power LtdGenex Power Limited está focada no desenvolvimento de um portfólio de projetos de geração e armazenamento de energia renovável em toda a Austrália. O carro-chefe da empresa, Kidston Clean Energy Hub, localizado no norte de Queensland, integrará geração solar em grande escala com hidrelétrica de armazenamento bombeado. O Kidston Clean Energy Hub é composto pelo Projeto Solar estágio 1 de 50 MW em operação (KS1) e pelo Projeto Hidrelétrico de Armazenamento Bombeado Kidston 250 MW (K2-Hydro) com potencial para outros projetos eólicos e solares de vários estágios. O 50MW Jemalong Solar Project (JSP) está localizado em NSW e fornece diversificação geográfica para o portfólio da Genex Power Limited. O JSP foi energizado no início de dezembro de 2020 e o comissionamento está em andamento. A Genex está desenvolvendo ainda mais seu portfólio de armazenamento de energia por meio do desenvolvimento de estágio inicial de um sistema de armazenamento de energia de bateria autônomo de 50 MW / 75 MWh em Bouldercombe em Queensland. Com mais de 400 MW de energia renovável e projetos de armazenamento em desenvolvimento, a Genex está bem posicionada como a principal empresa de energia renovável e armazenamento da Austrália.