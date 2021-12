NGen oferece suporte a recursos de desenvolvimento de materiais de bateria

Brisbane, Dec 8, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) tem o prazer de anunciar que recebeu CAD $ 1.675 milhões da NGen para desempenhar um papel chave na construção da cadeia de suprimentos de materiais de bateria canadense.Next Generation Manufacturing Canada (NGen), a organização liderada pela indústria por trás do Superaglomerado de Manufatura Avançada do Canadá, anunciou CAD $ 1,675 milhões em financiamento para um investimento de quase $ 18 milhões em instalações, equipamentos e pessoas lideradas pela NOVONIX Battery Technology Solutions Inc., para desenvolver um Instalação líder mundial em Desenvolvimento e Fabricação de Materiais para Baterias.A NOVONIX Battery Technology Solutions foi fundada por graduados do grupo de pesquisa do Dr. Jeff Dahn na Dalhousie University e é especializada em pesquisa de baterias, testes de células e desenvolvimento de materiais. Junto com a parceira Well Engineered Inc., a NOVONIX construirá uma instalação de última geração em Dartmouth, Nova Scotia, desenvolvendo ainda mais sua capacidade de materiais de bateria de classe mundial. Este projeto transformador levará a um fluxograma de fabricação simplificado, reduzindo o custo geral e diminuindo a pegada ambiental da fabricação de cátodo.A nova instalação desempenhará um papel fundamental na construção de uma cadeia de fornecimento de materiais de bateria canadense, limitando a dependência atual da Ásia e capitalizando no enorme crescimento neste setor criado pelo aumento da demanda por veículos elétricos e armazenamento de energia da rede."A tecnologia desenvolvida pela NOVONIX é transformadora e a empresa já assumiu um compromisso significativo com o crescimento", disse Jayson Myers, CEO da NGen. "O financiamento da NGen permite que a NOVONIX aumente o escopo do projeto e se mova mais rapidamente, trazendo parceiros e aumentando o ecossistema de manufatura avançado para apoiar o movimento global em direção à sustentabilidade."Este projeto é parte de um portfólio crescente de iniciativas de manufatura avançada financiadas pela NGen sob a Iniciativa de Superaglomerados de Inovação do Canadá. Até o momento, a NGen aprovou investimentos de CAD $ 209 milhões em 135 projetos, alavancando um total de CAD $ 515 milhões em novos gastos com inovação. A NGen continua a investir em projetos colaborativos e transformadores de manufatura e tecnologia que deixarão um legado duradouro para o ecossistema de manufatura avançado do Canadá.Sobre a NGen - Next Generation Manufacturing CanadaNGen é a organização sem fins lucrativos liderada pelo setor e que lidera o Superaglomerado de Manufatura Avançada do Canadá. Seu objetivo é ajudar a construir capacidades de manufatura avançadas líderes mundiais no Canadá para o benefício dos canadenses. A NGen trabalha para fortalecer a colaboração entre seus membros de mais de 4.300 fabricantes, empresas de tecnologia, centros de inovação e pesquisadores e fornece financiamento e suporte de negócios para iniciativas lideradas pela indústria que visam desenvolver, aplicar ou expandir soluções de manufatura transformativa no Canadá para comercialização em mercados globais.Sobre NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) é um desenvolvedor e fornecedor integrado de materiais, equipamentos e serviços de alto desempenho para a indústria global de baterias de íon-lítio com operações nos EUA e Canadá e vendas em mais de 14 países. A missão da NOVONIX é apoiar a implantação global de tecnologias de bateria de íon-lítio para um futuro de energia mais limpa.