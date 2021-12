Assina Contrato de Offtake com Tesla para Bouldercombe

Sydney, Dec 9, 2021 AEST (ABN Newswire) - Genex Power Limited ( ASX:GNX ) tem o prazer de anunciar que assinou um Acordo de Offtake de Autobidder (Acordo) em relação ao Projeto de Bateria Bouldercombe 50MW / 100MWh localizado perto de Rockhampton no centro de Queensland (BBP ou o Projeto), com a Tesla Motors Australia Pty Ltd (Tesla).A justificativa por trás do desenvolvimento deste arranjo inovador com a Tesla para o BBP foi equilibrar a exigência de um nível mínimo de receitas contratadas para apoiar o financiamento do projeto, enquanto retém a capacidade de capturar receitas além de um valor fixo garantido. Portanto, o Acordo prevê uma estrutura de pagamento fixo e flutuante (divisão da receita), em que o componente fixo estende a certeza do fluxo de caixa aos credores do Projeto, enquanto o componente flutuante da divisão da receita permite que a Companhia retenha a exposição de receita ascendente aos fluxos de caixa mercantes da energia mercados de serviços auxiliares de controle de frequência e arbitragem (FCAS).Sob o Acordo, Tesla irá operar o BBP usando seu sistema de licitação baseado em algoritmo proprietário, Autobidder, para maximizar as receitas em cada ano. Autobidder é uma plataforma de negociação e controle em tempo real que emprega um algoritmo de aprendizado de máquina para otimizar o comportamento de despacho enquanto se adapta a novos mercados e serviços.Após 8 anos e após a conclusão do Contrato, a Genex celebrará um contrato de licença com a Tesla para operar o Autobidder no Projeto. O Autobidder foi implantado com sucesso em mais de 1 GWh de projetos Tesla em todo o mundo.Sob o Acordo de Fornecimento recentemente assinado (consulte o Anúncio da ASX datado de 1 de outubro de 2021), a Tesla fornecerá a bateria BBP de 50 MW / 100 MWh com 40 Megapacks Tesla. Megapack é um sistema tudo-em-um de armazenamento de energia em escala de utilidade otimizado para custo e desempenho, com cada Megapack totalmente montado, testado na fábrica e enviado da Tesla's Gigafactory em Nevada, EUA.Comentando sobre o Acordo de Offtake de Autobidder com Tesla, James Harding, CEO da Genex declarou:"Estamos extremamente satisfeitos por ter assinado o Acordo de Offtake de Autobidder com a Tesla. O Acordo segue na sequência da execução do Acordo de Fornecimento do Megapack em outubro e representa um marco importante para o projeto à medida que avançamos para o fechamento financeiro.O Projeto da Bateria de Bouldercombe está definido para ser um dos primeiros sistemas autônomos de armazenamento de energia de bateria em grande escala em Queensland. A integração única da tecnologia de bateria Megapack da Tesla e um acordo de compartilhamento de receita utilizando Autobidder reduzirá a complexidade do projeto. É importante ressaltar que a estrutura do Acordo fornece um nível mínimo de receitas contratadas para apoiar o financiamento do projeto, enquanto permite que a Genex retenha uma vantagem comercial significativa.Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Tesla, a empresa líder mundial em energia renovável verticalmente integrada, no desenvolvimento deste projeto emocionante, posicionando ainda mais a Genex como a empresa líder de armazenamento e energia renovável listada pela ASX. "Sobre Genex Power LtdGenex Power Limited está focada no desenvolvimento de um portfólio de projetos de geração e armazenamento de energia renovável em toda a Austrália. O carro-chefe da empresa, Kidston Clean Energy Hub, localizado no norte de Queensland, integrará geração solar em grande escala com hidrelétrica de armazenamento bombeado. O Kidston Clean Energy Hub é composto pelo Projeto Solar estágio 1 de 50 MW em operação (KS1) e pelo Projeto Hidrelétrico de Armazenamento Bombeado Kidston 250 MW (K2-Hydro) com potencial para outros projetos eólicos e solares de vários estágios. O 50MW Jemalong Solar Project (JSP) está localizado em NSW e fornece diversificação geográfica para o portfólio da Genex Power Limited. O JSP foi energizado no início de dezembro de 2020 e o comissionamento está em andamento. A Genex está desenvolvendo ainda mais seu portfólio de armazenamento de energia por meio do desenvolvimento de estágio inicial de um sistema de armazenamento de energia de bateria autônomo de 50 MW / 75 MWh em Bouldercombe em Queensland. Com mais de 400 MW de energia renovável e projetos de armazenamento em desenvolvimento, a Genex está bem posicionada como a principal empresa de energia renovável e armazenamento da Austrália.