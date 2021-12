Drilling Olaroz, Cauchari, Paso Lithium Projects

Sydney, Dec 16, 2021 AEST (ABN Newswire) - O desenvolvedor de lítio limpo Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) tem como objetivo expandir seus projetos de lítio e recursos potenciais com novas perfurações nos projetos de salmoura de lítio 100 por cento pertencentes a Lake em Olaroz, Cauchari e Paso começando tarde Janeiro de 2022 com um programa de perfuração de 10 furos de 4000m. Esses projetos estão localizados na província de Jujuy, noroeste da Argentina, próximo à operação Allkem (Orocobre) Olaroz e ao projeto Lithium Americas - Ganfeng Cauchari.O programa de perfuração será distribuído pelos três projetos, começando nas áreas ao norte dos arrendamentos de Olaroz, que cobrem 30 km no lado leste de produtores de lítio estabelecidos. Uma segunda plataforma de perfuração rotativa está sendo contratada para potencialmente trabalhar ao lado da plataforma de diamante para quantificar rapidamente as salmouras identificadas, desenvolver os aquíferos e conduzir testes de bombeamento. A geofísica sísmica passiva está atualmente em andamento para ser potencialmente seguida por levantamentos geofísicos eletromagnéticos detalhados sobre áreas-chave, uma vez identificadas.As salmouras serão amostradas e testadas com métodos de extração direta de lítio ambientalmente corretos, semelhante ao trabalho anterior realizado nas salmouras de lítio do projeto Kachi. Isso será seguido por um estudo de escopo para expandir a produção futura, com Lake planejando iniciar o trabalho de estudo de pré-viabilidade uma vez que recurso foi definido."A crescente demanda expressa por compradores em potencial por um fornecimento seguro de lítio de alta qualidade e ecologicamente correto encorajou Lake a perfurar e testar nossos outros projetos de salmoura 100% próprios na Argentina, acrescentando ao nosso carro-chefe Projeto Kachi", Diretor Administrativo da Lake, Sr. Steve Promnitz, disse.Lake já perfurou e confirmou várias zonas de salmoura de lítio de alto teor em seu Projeto Cauchari ao longo de um intervalo de 506 m (102m a 608m de profundidade) (consulte o anúncio ASX de 23 de agosto de 2019). Esta perfuração confirmou graus semelhantes e salmouras de lítio estendendo-se para as propriedades da Lake a partir do desenvolvimento de produção adjacente da Ganfeng / Lithium Americas JV em Cauchari. Os resultados de alto grau em média 493 mg / L de lítio em 343m (de 117m a 460m), até 540 mg / L. Lake antecipa potencial semelhante de Olaroz e Paso.Lake possui arrendamentos de mineração de mais de 47.000 hectares sobre os três projetos de salmoura de lítio de Cauchari, Olaroz e Paso. Em Olaroz, que fica ao norte de Cauchari, os arrendamentos de Lake se estendem por 30 quilômetros a leste e ao norte dos arrendamentos de produção de lítio Olaroz da Allkem (Orocobre) adjacentes.A nova perfuração segue a perfuração recente e o trabalho de desenvolvimento DFS no projeto principal da Lake, Kachi Lithium, em apoio à duplicação da meta de produção para atender à crescente demanda por lítio de alta qualidade e qualidade de bateria produzido por meio do processo de extração direta e ambientalmente sustentável. Esses projetos adicionais tornam o Lake bem posicionado para expandir a produção, com o apoio de agências de crédito à exportação e investidores internacionais.Esses movimentos seguem novas atualizações nas previsões de demanda de lítio por uma série de analistas e aumento nos planos de produção de veículos elétricos (EV) pelas principais montadoras. Essa demanda destaca a necessidade de maior fornecimento de lítio para bateria, conforme planejado a partir do método de extração direta de lítio ambientalmente sustentável que Lake usará."Agora é o momento perfeito para expandir nossa base de recursos, com a Argentina ganhando cada vez mais investimentos internacionais devido à qualidade de seus recursos de lítio. Tendo visitado recentemente o local do projeto e nos comprometido com as partes interessadas locais, estamos ansiosos para aumentar a atividade no início do novo ano para aproveitar esta janela de oportunidade para Lake ", acrescentou o Sr. Promnitz.* Para ver as figuras, visite:https://abnnewswire.net/lnk/HLK5P71FSobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.