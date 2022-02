A produção de Kachi DFS aumentou para 50.000 tpa de lítio

Sydney, Jan 19, 2022 AEST (ABN Newswire) - O desenvolvedor de lítio limpo Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) confirma que o caso base de produção será aumentado para 50.000 toneladas por ano de equivalente de carbonato de lítio (LCE) no Estudo de Viabilidade Definitivo (DFS) e a decisão final de investimento (FID) para o Projeto de Lítio Kachi.O DFS será expandido de 25.500 tpa LCE para 50.000 tpa LCE, sustentado por uma estimativa de aumento antecipado de recursos dos resultados de perfuração (anúncio da ASX de 15 de dezembro de 2021, 7 de julho de 2021).A decisão formal foi motivada por:1. a crescente demanda por potenciais parceiros de venda por uma cadeia de fornecimento segura de carbonato de lítio de alta pureza ecologicamente correto;2. o apoio indicativo para financiar o projeto pelas Agências de Crédito à Exportação e pelo painel bancário internacional. As agências de crédito à exportação do Reino Unido e do Canadá já indicaram a disposição de projetar financiamento de dívida em torno de 70% dos requisitos de capital do projeto (anúncio da ASX de 11 de agosto de 2021);3. as políticas de apoio ao investimento do governo argentino que anunciou um processo de redução de impostos de exportação como parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Mineiro;4. a confiança do parceiro de tecnologia Lilac Solutions de que sua tecnologia modular de extração direta de lítio é escalável e econômica."Dada a demanda crescente e a lacuna significativa no fornecimento de lítio, a Lake está focada em fornecer carbonato de lítio de alta pureza em escala com benefícios ESG significativos", disse o diretor administrativo da Lake, Sr. Steve Promnitz."Lake recebeu apoio financeiro indicativo para um aumento no tamanho do projeto Kachi das Agências de Crédito à Exportação (ECAs) do Reino Unido e Canadá e de vários bancos internacionais apoiados pela ECA. Além disso, o parceiro de tecnologia da Lake, Lilac Solutions, está focado no avanço do Projeto Kachi nesta escala maior."O presidente da Lake, Sr. Stu Crow, disse que a independência da Lake Resources e do projeto Kachi aumentou o apelo estratégico do offtake."Estamos bem posicionados com recursos de qualidade, tecnologia líder e parcerias financeiras importantes para garantir um conjunto ideal de acordos de compra que se alinhem a esses planos de expansão e criem o máximo valor para nossos principais interessados", disse ele.Informações detalhadas, incluindo um recurso/reserva atualizado, parâmetros operacionais e estimativas financeiras, sobre o caso base atualizado serão fornecidas perto da data de lançamento antecipado do DFS em meados de 2022.Sobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.