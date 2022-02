Phillips 66, NOVONIX assina contrato de desenvolvimento de tecnologia

Brisbane, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Phillips 66 ( NYSE:PSX ) e NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) anunciaram hoje que assinaram um acordo de desenvolvimento de tecnologia para avançar na produção e comercialização de materiais de anodo de próxima geração para íons de lítio baterias."Este acordo se baseia em nosso investimento estratégico na NOVONIX e é um próximo passo natural para duas empresas comprometidas com a inovação e um futuro de baixo carbono", disse Ann Oglesby, vice-presidente de pesquisa e inovação de energia da Phillips 66. "Ele define a estrutura para as empresas trabalharem de perto e de forma colaborativa para acelerar o desenvolvimento de materiais de próxima geração para a cadeia de suprimentos de baterias dos EUA."A Phillips 66 tornou-se um grande investidor na NOVONIX em setembro de 2021, quando adquiriu uma participação de 16% na empresa. O investimento está apoiando o crescimento da NOVONIX à medida que aumenta a produção e desenvolve novas tecnologias para aplicações de armazenamento de energia de maior desempenho."Estamos empolgados em aprofundar nosso relacionamento com a Phillips 66 e, juntos, planejamos desenvolver processos integrais, desde a fabricação de materiais precursores até a produção de material de anodo de grafite sintético de alta capacidade e longa vida, destinado a melhorar o desempenho da bateria, reduzir o custo e diminuir o impacto ambiental. " disse o CEO da NOVONIX, Chris Burns, Ph.D. "Acreditamos que a NOVONIX é atualmente o único fornecedor com planos de fornecer grandes volumes de material de anodo de grafite sintético nos EUA, e essa parceria acelerará nossa missão de estabelecer uma cadeia de suprimentos norte-americana para alimentar o crescente setor de baterias e facilitar um futuro sustentável. "Sob o acordo, a Phillips 66 e a NOVONIX alavancarão posições de liderança em seus respectivos setores - bem como propriedade intelectual e recursos RandD existentes - para impulsionar o desenvolvimento comercial de matérias-primas otimizadas e materiais de ânodo de lítio com processamento intensivo de carbono reduzido.O acordo prevê que a Phillips 66 e a NOVONIX colaborem no desenvolvimento da propriedade intelectual e estabelece as condições nas quais a propriedade intelectual será desenvolvida e compartilhada. Não há impacto financeiro para a NOVONIX com a celebração deste contrato, exceto o compromisso de compartilhar os custos incorridos com a preparação, depósito, processamento e manutenção de pedidos de patentes e patentes.O contrato tem prazo inicial de 2 anos e será renovado automaticamente por períodos sucessivos de um ano após o prazo inicial. O contrato pode ser rescindido sem justa causa mediante aviso prévio por escrito de trinta dias.A Phillips 66 é uma fabricante líder global de coque especial, um precursor chave do material de ânodo de grafite sintético que a NOVONIX produz. A empresa é uma das poucas empresas de downstream com uma organização interna de pesquisa e desenvolvimento. Seu grupo de Pesquisa e Inovação Energética trabalha no desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono para apoiar a transição energética, incluindo baterias de próxima geração.A NOVONIX é líder na produção de materiais de anodo de grafite sintético usados na fabricação de baterias de íons de lítio que alimentam veículos elétricos, eletrônicos pessoais, dispositivos médicos e unidades de armazenamento de energia. O negócio de materiais anódicos da NOVONIX está sediado em Chattanooga, Tennessee, onde está aumentando a capacidade de produzir 10.000 toneladas métricas por ano de grafite sintético até 2023, 40.000 mt/ano até 2025 e 150.000 mt/ano até 2030.Sobre Phillips 66A Phillips 66 é uma empresa diversificada de fabricação e logística de energia. Com um portfólio de negócios de Midstream, Químicos, Refino e Marketing e Especialidades, a empresa processa, transporta, armazena e comercializa combustíveis e produtos globalmente. Com sede em Houston, a empresa possui 14.100 funcionários comprometidos com a segurança e a excelência operacional. A Phillips 66 tinha US$ 56 bilhões em ativos em 30 de setembro de 2021. Para obter mais informações, visite www.phillips66.com ou siga-nos no Twitter @Phillips66Co.Sobre NOVONIX Ltd

