Endereço dos Presidentes - Assembleia Geral Ordinária

Sydney, Jan 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Senhoras e senhores, meu nome é Stuart Crow, sou sócio e presidente não executivo da Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ). Estou animado para informar a você sobre a atividade recente de sua empresa, foi um grande ano para a Lake Resources!O ano foi de conquistas e crescimento significativos para Lake, à medida que a transição para a eletrificação do transporte ganha ritmo globalmente, mas não sem os desafios decorrentes da interrupção contínua devido aos impactos da pandemia global. Sua empresa teve um bom desempenho.À medida que começamos 2022, os números finais das vendas de EVs ainda estão sendo coletados, mas foi relatado que as vendas de EVs globalmente superaram as estimativas e parecem estar na ordem de 6,5 milhões de veículos, mais que o dobro dos números de 2020, com muitos novos modelos previstos para liberá-lo nos próximos 12 meses. O crescimento do volume e a demanda parecem estar aumentando, embora desafiados pela escassez de matérias-primas para baterias. Os déficits devem durar até a próxima década, à medida que o crescimento da demanda se torna exponencial e a resposta da oferta é silenciosa e linear, na melhor das hipóteses, proporcionando uma oportunidade excepcional para sua empresa à medida que procuramos avançar nosso projeto Kachi em direção à produção em 2024 e trazer nossos outros três salmoura de lítio projetos rapidamente em desenvolvimento.A atividade em 2021 estabeleceu uma base muito forte para nós em 2022, um ano que superará qualquer outro na história da empresa em termos de crescimento e conquista até o momento.Neste ano pretendemos entregar os seguintes resultados para os acionistas:1) Planta de demonstração no local, produção de amostras para potenciais compradores (março)2) Saída (em andamento)3) DFS, ESIA e licenciamento (meados de 2022)4) Conclusão do financiamento do projeto (meados de 2022)5) Atividades de construção (H2/22)6) DFS expandido para 50.000 tpa (completo)7) Produção de Carbonato de Lítio de Alta Pureza em Kachi (H2/24)8) Atividade de exploração expandida e trabalho de teste em três outros projetos (2022)Terminamos 2021 com uma posição financeira muito forte, tendo garantido manifestações de interesse da UKEF e EDC para a dívida do projeto, tendo reservas de caixa significativas no banco, profundas opções de dinheiro a serem exercidas em junho de 2022 e um compromisso de nosso parceiro de tecnologia para financiar sua parte no financiamento do projeto quando iniciamos a construção em Kachi.Continuamos a avançar nas discussões de offtake com um número crescente de potenciais parceiros e clientes. O aumento dos preços do lítio nos mercados globais está oferecendo uma oportunidade excepcional para sua empresa. A Lake é agora uma das poucas empresas restantes com ambições de produção de curto prazo que permanecem independentes, e pretendemos permanecer assim à medida que os problemas da cadeia de suprimentos vierem à tona. Com os esforços crescentes em andamento para construir novas cadeias de suprimentos domésticas na Europa e na América do Norte, vemos uma oportunidade significativa de fazer parte desse crescimento. O produto de alta pureza da Lake é muito procurado, pois as cadeias de suprimentos sustentáveis auditadas se tornam necessárias para acessar assistência governamental significativa na Europa e, sem dúvida, em outras partes do mundo a tempo.A lacuna cada vez maior entre demanda e oferta motivou seu conselho a expandir nosso DFS para 50.000 tpa nos últimos tempos como parte de uma meta corporativa aspiracional de entregar 100.000 tpa ou mais de produto de lítio produzido de forma sustentável de alta pureza para o mercado até 2030. Seu conselho está cada vez mais confiante em cumprir essa meta, pois Lake tem o benefício de usar a extração direta de lítio para extrair o lítio das salmouras que oferece recuperações muito maiores do que os métodos tradicionais e também é um processo extremamente escalável que fornece um produto sustentável de alta pureza que é muito procurado por o mercado.Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos acionistas pelo apoio contínuo à sua empresa com nossos esforços de captação de recursos, a alta participação dos acionistas nos programas de opções de bônus preparou a empresa para um futuro muito empolgante e é gratificante ver os acionistas prosperarem a empresa continua a crescer. Este ano também recebemos um número crescente de grandes investidores institucionais em nosso registro pela primeira vez, bem como vários fundos ESG e investidores de impacto de mercados internacionais, estamos satisfeitos por ter seu apoio e interesse contínuos em nossos projetos.Nossa empresa não poderia ter alcançado o crescimento e o sucesso que tem nos últimos 18 meses sem uma grande equipe em campo, tanto na Argentina quanto aqui na Austrália, e meus agradecimentos a todos os funcionários, parceiros, consultores e banqueiros em todo o mundo e, claro, meus colegas de diretoria membros por seu compromisso em tempos muito difíceis e perturbadores, sou realmente grato por seu apoio contínuo e pelo excelente trabalho que você faz, obrigado.O próximo ano, embora desafiador, suspeito que será o melhor ano da empresa até agora, à medida que avançamos na fase de construção do projeto Kachi e no desenvolvimento contínuo de outros projetos.Aguardo com grande expectativa, entusiasmo e orgulho como acionista fundador, pois sua empresa se esforça para se tornar um dos principais fornecedores mundiais de produtos de lítio de alta pureza.Obrigada.Stuart CrowPresidenteLake Resources NL Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.