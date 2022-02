Trazendo recomendações de conteúdo e aprendizado baseado em IA para clientes do Salesforce

Sydney, Jan 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Bigtincan Holdings Limited ( ASX:BTH ) ( OTCMKTS:BTGHF ) tem o prazer de anunciar o lançamento bem-sucedido do Bigtincan for Salesforce - um novo módulo para Bigtincan Content Hub e Bigtincan Learning Hub - e o primeiro produto amplamente disponível dos recém-anunciados Bigtincan Data Products Grupo.O Bigtincan for Salesforce funciona com Content and Learning Hubs substituindo a integração anterior do Content Hub do Bigtincan com Salesforce, e foi criado com tecnologias impulsionadas pelo Data Products Group recentemente anunciado da Bigtincan.Principais destaques- O módulo traz recomendações de conteúdo com inteligência artificial para usuários no Salesforce.com Sales Cloud e Service Cloud, com a capacidade de fornecer recomendações de conteúdo e aprendizado para todas as pessoas que lidam com o cliente.- Bigtincan for Salesforce agrega valor ao conteúdo e Learning Hub e fortalece a oferta geral da Bigtincan no ecossistema Salesforce.com, permitindo que os profissionais de marketing validem o valor de seu trabalho no apoio ao sucesso de vendas.- O novo módulo já está disponível para todos os clientes do Content Hub e Learning Hub por uma taxa adicional a partir de US$ 12,50 por usuário por mês.O Bigtincan for Salesforce incorpora o mecanismo de recomendação do Bigtincan para ajudar os administradores a garantir que o conteúdo certo seja entregue ao usuário certo no momento certo, sem a necessidade de gastar tempo desnecessário configurando e mantendo um recomendador tradicional baseado em tags. O recomendador do Bigtincan para Salesforce usa uma combinação de técnicas avançadas de ciência de dados para atualizar e refinar constantemente como o conteúdo é recomendado aos usuários."A nova solução Bigtincan para Salesforce usa IA para recomendar conteúdo e treinamento, eliminando as suposições do sucesso de sua equipe de vendas", disse Debra Cancro, vice-presidente sênior do grupo de produtos de dados da Bigtincan. "O sistema aprende sobre a forma como as empresas e produtos de nossos clientes são configurados - oferecendo uma solução que é verdadeiramente única para o negócio de cada cliente. A solução é amigável ao administrador, permitindo que uma pessoa não técnica entenda como o negócio se clientes em potencial para configurar facilmente o sistema e integrar repositórios de conteúdo de origem.""O Bigtincan for Salesforce é uma adição bem-vinda ao AppExchange, pois eles potencializam a transformação digital para os clientes, otimizando o desempenho do vendedor, fornecendo-lhes o conteúdo e o treinamento certos no momento da necessidade, diretamente no Salesforce", disse Woodson Martin, gerente geral do Salesforce AppExchange."O AppExchange está em constante evolução para conectar os clientes com os aplicativos e especialistas certos para suas necessidades de negócios. A Bigtincan está comprometida em ajudar os usuários do Salesforce a dar vida à experiência de compra do futuro para seus clientes."O Bigtincan for Salesforce já está disponível no Salesforce AppExchange em:https://www.abnnewswire.net/lnk/3PS39F0WSobre Bigtincan Holdings LtdA Bigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH) (OTCMKTS:BTGHF) está ajudando as marcas líderes mundiais a facilitar a experiência de compra do futuro. Tudo o que oferecemos é projetado para ser inteligente, flexível e facilmente adaptado a processos de negócios exclusivos com experiências altamente personalizadas que as pessoas e as marcas adoram. Temos a missão de ajudar as empresas a oferecer experiências de compra de marca que sejam envolventes, personalizadas, agreguem valor e guiem as pessoas para as melhores decisões com confiança. Empresas inovadoras como Nike, Guess, Prudential e Starwood Hotels confiam na Bigtincan para permitir que as equipes de atendimento ao cliente preparem, envolvam, meçam e melhorem continuamente a experiência de compra de seus clientes. Para obter mais informações sobre Bigtincan, visite: www.bigtincan.com ou siga @bigtincan no Twitter.