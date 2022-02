BET nomeia líder da indústria de jogos como CEO na América do Norte

Sydney, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - O Conselho do BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) tem o prazer de anunciar a nomeação de Christian Stuart no papel principal de CEO da América do Norte.Nos últimos 16 anos, Christian tem sido pioneiro na indústria de jogos dos EUA, ocupando cargos de liderança executiva na Caesars Entertainment Inc., a maior empresa de jogos dos EUA. Online Gaming, onde supervisionou a expansão de apostas esportivas, jogos online e pôquer, e EVP Gaming and Interactive Entertainment.Christian tem experiência em jogos nacionais e internacionais em várias disciplinas. Ele tem experiência em liderança no desenvolvimento de estratégias de jogos de classe mundial, gerenciamento de operações executivas, facilitação de fusões e aquisições em grande escala e construção de divisões de jogos online e apostas esportivas.A BetMakers está ansiosa para que Christian traga sua significativa experiência e experiência em jogos para esta importante função global na empresa.Como CEO da América do Norte, Christian se reportará diretamente ao CEO e diretor administrativo do BetMakers Group, Todd Buckingham, que comentou:"Investimos fortemente no mercado dos EUA nos últimos 3 anos e, ao mesmo tempo, construímos uma equipe de gerenciamento focada nos EUA. Como próximo marco nesses esforços, estou animado que Christian esteja se juntando à equipe de liderança da BetMakers como CEO da América do Norte, dada sua vasta experiência de liderança na indústria de jogos dos EUA. A América do Norte é um mercado crítico para nossa empresa, com seu potencial de crescimento significativo devido à expansão generalizada das apostas esportivas nos EUA e ao crescimento potencial das apostas de probabilidades fixas."O CEO da BetMakers na América do Norte, Christian Stuart, comentou:"Estou empolgado com as oportunidades que estão por vir para os BetMakers nos EUA e globalmente. O conjunto de produtos inovadores dos BetMakers e a equipe de gerenciamento existente nos EUA criaram uma oportunidade para a empresa se expandir rapidamente nos EUA. Estou ansioso para ingressar no equipe, superando as metas dos parceiros existentes e impactando positivamente o futuro da indústria de corrida dos EUA."Na pendência de quaisquer aprovações regulatórias, Christian entrará em vigor imediatamente e será baseado em Las Vegas, Nevada.Sobre Betmakers Technology Group LtdO Betmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) é uma holding listada na ASX e fornecedora global de produtos e serviços de apostas online para os mercados de atacado e varejo por meio de suas várias subsidiárias integrais. A empresa opera um negócio de apostas de varejo, oferecendo aos consumidores apostas, torneios de fantasia e produtos e serviços de conteúdo.