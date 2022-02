Atualização da fábrica de baterias de íons de lítio de Nova York

Sydney, Jan 21, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Magnis Energy Technologies Limited ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) tem o prazer de fornecer uma atualização sobre as atividades na fábrica de baterias iM3NY com sede em Endicott, Nova York. A Magnis é a maior acionista do projeto.Status do projeto e marcos recentes- A taxa geral de conclusão do projeto é de 51%.- O trabalho de customização das instalações continua ganhando força com a finalização do revestimento epóxi na câmara seca principal, além do piso e paredes das salas de mistura.- A equipe do iM3NY colaborou com Ramboll durante todo o mês de dezembro para continuar trabalhando nas informações cruciais do feed de design, além de revisar os pacotes de desenho da IFB e as propostas subsequentes.- Durante o mês foram concluídas as obras mecânicas, civis e elétricas, avançando-se as obras internas e externas, salas de mistura de catodos e anodos, sala seca de montagem de células, sala seca alta e subestação elétrica.- Houve zero incidentes de segurança em dezembro.Produção semiautomatizadaA produção semi-automatizada começou no final de dezembro com um lote de células de tamanho normal.Esta é uma fase importante em que os lotes de células estão sendo produzidos para fins de marketing e due diligence. Um lote de mais de 1.000 células sendo produzido na próxima quinzena e os volumes continuarão a aumentar até a produção totalmente automatizada no 1S 2022.O CEO da iM3NY, Chaitanya Sharma, comentou: "A produção semi-automatizada foi uma grande conquista, e a equipe garantirá que nossa meta de produção totalmente automatizada seja alcançada durante o 1º semestre de 2022"."A partir deste mês, alguns itens importantes serão concluídos e espera-se que o número geral de conclusão aumente significativamente e estamos ansiosos para fornecer atualizações a todas as partes interessadas".O presidente da Magnis, Frank Poullas, comentou: "A equipe iM3NY continua a entregar com produção semi-automatizada concluída no prazo e estamos entusiasmados com o interesse demonstrado em nosso projeto e nas células produzidas"."Gostaríamos de agradecer à equipe iM3NY com a dedicação demonstrada, não tenho dúvidas de que o marco final será alcançado dentro do cronograma."*Para ver as fotos, acesse:https://abnnewswire.net/lnk/7H647SI3Sobre Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) está envolvida e tem investimentos estratégicos em vários aspectos da cadeia de abastecimento de eletrificação, incluindo a fabricação de células de bateria de íon de lítio com credenciamento verde, tecnologia de bateria de ponta e materiais de ânodo de alta qualidade e alto desempenho. A visão da empresa é permitir, apoiar e acelerar a transição de energia verde crítica para a adoção de Mobilidade Elétrica e Armazenamento de Energia Renovável.