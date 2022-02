Relatório Trimestral de Atividades

Sydney, Jan 28, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) tem o prazer de relatar suas atividades para o período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2021.DESTAQUESDURANTE O TRIMESTRE - Q2 FY 2022- Conselho da TGM fortalecido com a nomeação de Byron Dumpleton como diretor não executivo independente e a nomeação de Bill Guy como presidente executivo- Comprou 1.842.436 ações da Focus Minerals ( ASX:FML ) no mercado- Lançou uma oferta de aquisição fora do mercado para a Focus Minerals, de mesmo nível de ouro- Subscreveu 1.343.395 ações da Focus Mineral ( ASX:FMLNA ) por meio da Oferta de Titularidade da Focus Minerals- Mineração experimental concluída com sucesso para o projeto subterrâneo TGME- A amostragem subterrânea continua no local- Projeto subterrâneo TGME permitindo progresso:o Negociação com o Ministério de Florestas, Pescas e Meio Ambiente (DFFE) em andamento para a continuação da mineração sob a recém-declarada Reserva Natural Florestalo Projeto de relatório de escopo para o projeto subterrâneo TGME apresentado para revisão pública em 6 de dezembro de 2021- Estudo de Viabilidade Definitivo (DFS) progredindo para planejar o Projeto Subterrâneo TGME.POST TRIMESTRE- Projeto subterrâneo TGME reforçado com adição da mina Rietfontein em estudo de pré-viabilidade atualizado:o Grau de minério de Rietfontein determinado a partir de amostragem em aproximadamente 6,82g/t Auo Ouro de 293 koz compreendendo 107 koz de recursos indicados e 186 koz de recursos inferidos entregueso LoM de aproximadamente 7,6 anos a uma taxa de produção de 180ktpa- Conclusão da Assembleia Geral Ordinária de 2021O presidente da Theta, Bill Guy, declarou: "A Theta lançou uma oferta fora do mercado para a desenvolvedora de ouro Focus Minerals Limited ( ASX:FML ). Se for bem-sucedido, esse processo aumentará o número de acionistas no registro de ações da Theta e aumentará a exposição da Theta a onças de ouro de qualidade.A conclusão da mineração experimental em Frankfort e o trimestre pós-trimestre Rietfontein PFS foram marcos importantes para a empresa. A mineração experimental foi a prova de conceito para o método de mineração. O Rietfontein PFS adicionou 293 koz de ouro potencial ao inventário da mina. A Mina Rietfontein será adicionada ao DFS para o Projeto Subterrâneo TMGE, que está em andamento há muitos meses e espera ser concluído no segundo trimestre de 2022."Para ver o Relatório Trimestral completo, acesse:https://abnnewswire.net/lnk/095DEJB6Sobre Theta Gold Mines LimitedA Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) é uma empresa de desenvolvimento de ouro que detém uma série de ativos de ouro em potencial em uma região de mineração de ouro sul-africana de renome mundial. Esses ativos incluem vários projetos de ouro de alto teor de superfície e próximo à superfície que oferecem vantagens de custo em relação a outros produtores de ouro da região.O projeto principal Theta Gold Mines está localizado próximo à cidade histórica de mineração de ouro de Pilgrim's Rest, na província de Mpumalanga, a cerca de 370 km a nordeste de Joanesburgo por estrada ou 95 km ao norte de Nelspruit (cidade capital da província de Mpumalanga). Após a produção em pequena escala de 2011-2015, a Companhia está atualmente se concentrando na construção de uma nova planta de processamento de ouro dentro de sua área de implantação aprovada na planta TGME, e para o processamento do minério de ouro de óxido Theta Open Pit. Espera-se que as minas de superfície e subterrâneas próximas e as perspectivas sejam avaliadas no futuro.A empresa pretende construir uma plataforma de produção sólida para mais de 100 Kozpa, baseada principalmente em fontes de mineração de rocha dura rasa, a céu aberto ou de entrada em adit. Theta Gold Mines tem acesso a mais de 43 minas históricas e áreas de prospecção que podem ser acessadas e exploradas, com mais de 6,7Moz de produção histórica registrada.