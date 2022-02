Relatório Trimestral de Atividades

Sydney, Jan 31, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) está fornecendo uma solução limpa para o fornecimento de lítio de alta qualidade na estreita cadeia de suprimentos de materiais de bateria que alimentam a transição energética. Lake usa tecnologia de extração direta e disruptiva de seu parceiro, Lilac Solutions Inc na Califórnia (Lilac), para produção eficiente de lítio de alta pureza com benefícios ESG significativos. Nenhuma mineração está envolvida no processamento da salmoura.A produção do carro-chefe Kachi Lithium Brine Project está prevista para começar em 2024 a uma taxa de 50.000 tpa de carbonato de lítio. Kachi é financiada para a produção com financiamento de projeto de baixo custo de longa data do UK Export Finance e EDC do Canadá para aproximadamente 70% do financiamento total necessário para o desenvolvimento de Kachi, sujeito a termos padrão de financiamento de projeto.O plano de desenvolvimento de Lake usa um método eficiente de extração direta de lítio (DLE) de nosso parceiro de tecnologia, Lilac, que está participando do Projeto Kachi. Isso permite que a Lake Resources seja um fornecedor competitivo de carbonato de lítio de alta pureza, capaz de chegar ao mercado rapidamente em escala significativa. O processo gera fortes benefícios ESG, uma pegada de baixo carbono (CO2), pouca água e baixo uso da terra.Carbonato de lítio com qualidade de bateria de alta pureza (99,97% de pureza) foi produzido (consulte o anúncio ASX de 20 de outubro de 2020) a partir de produtos de módulos de plantas piloto. Este produto funcionou com sucesso em células de teste de bateria de íon de lítio baseadas em NMC622 (consulte o anúncio ASX de 2 de março de 2020).Lake visa expandir o número de projetos de desenvolvimento perfurando os projetos de Lake Olaroz, Cauchari e Paso.*Para ver o Relatório Trimestral completo, acesse:https://abnnewswire.net/lnk/932526NPSobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.