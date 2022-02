Sydney, Feb 2, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) tem o prazer de anunciar que concluiu um webinar para investidores hoje (quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022) para discutir a oferta de aquisição fora do mercado da Focus Minerals Limited.Para assistir ao vídeo do Webinar, acesse:https://www.abnnewswire.net/press/en/109062/thetaSobre Theta Gold Mines LimitedA Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) é uma empresa de desenvolvimento de ouro que detém uma série de ativos de ouro em potencial em uma região de mineração de ouro sul-africana de renome mundial. Esses ativos incluem vários projetos de ouro de alto teor de superfície e próximo à superfície que oferecem vantagens de custo em relação a outros produtores de ouro da região.O projeto principal Theta Gold Mines está localizado próximo à cidade histórica de mineração de ouro de Pilgrim's Rest, na província de Mpumalanga, a cerca de 370 km a nordeste de Joanesburgo por estrada ou 95 km ao norte de Nelspruit (cidade capital da província de Mpumalanga). Após a produção em pequena escala de 2011-2015, a Companhia está atualmente se concentrando na construção de uma nova planta de processamento de ouro dentro de sua área de implantação aprovada na planta TGME, e para o processamento do minério de ouro de óxido Theta Open Pit. Espera-se que as minas de superfície e subterrâneas próximas e as perspectivas sejam avaliadas no futuro.A empresa pretende construir uma plataforma de produção sólida para mais de 100 Kozpa, baseada principalmente em fontes de mineração de rocha dura rasa, a céu aberto ou de entrada em adit. Theta Gold Mines tem acesso a mais de 43 minas históricas e áreas de prospecção que podem ser acessadas e exploradas, com mais de 6,7Moz de produção histórica registrada.

