Atualização do Projeto Grafite Nachu

Sydney, Feb 11, 2022 AEST (ABN Newswire) - A Magnis Energy Technologies Ltd ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) tem o prazer de fornecer uma atualização sobre as atividades de seu Nachu Graphite Project (Nachu) na Tanzânia.Estudo de Viabilidade BancávelO grupo global de engenharia Ausenco foi contratado para concluir um Estudo de Viabilidade Bancável atualizado para o Projeto Nachu Graphite.A Ausenco possui 26 escritórios em 14 países, com projetos em mais de 80 localidades em todo o mundo. Com mais de 30 anos de experiência na indústria de mineração, a Ausenco é altamente respeitada e conhecida por produzir projetos inovadores de plantas de processo eficientes em termos de capital.Após o recente acordo de compra com a Traxys e o interesse subsequente significativo de outros clientes e financiadores em potencial, o Conselho da Magnis decidiu atualizar o estudo de viabilidade com uma produção anual de grafite de 220.000 toneladas. Esta taxa de produção é muito semelhante ao estudo de 2016 e a principal variação será que a Ausenco irá redesenhar a planta de processo para eficiência de custo operacional e de capital.O estudo também analisará as opções de geração de energia com um forte foco na assistência à comunidade local.O perfil de produção de grafite de alta qualidade da Nachu incluirá1. 20.000 tpa de 500 mícrons (Super Jumbo de 35 mesh) a 98,5% TGC2. 70.000 tpa de 300 mícrons (50 mesh, Jumbo) a 98,5% TGC3. 130.000 tpa de -300 mícrons (-50 mesh) a 99% TGCA capacidade de produzir tanto as frações de tamanho grande quanto a alta pureza dos produtos Nachu é uma combinação da qualidade do floco que ocorre naturalmente na mineralização, bem como o desenvolvimento de um processo para aproveitar esses atributos naturais.Aldeia de ReassentamentoAs obras de infra-estrutura básica foram recentemente concluídas, incluindo a estrada limítrofe. O empreiteiro e o Gestor de Projecto do projecto foram nomeados para o desenvolvimento e construção da aldeia de reassentamento. Todos os grupos trabalharão para criar um padrão de vida mais alto e uma casa totalmente equipada assim que o processo de realocação for concluído.Contrato de Compra de Ligação TraxysConforme anunciado em 20 de dezembro de 2021, um Contrato de Compra Vinculante foi assinado com a Traxys para a futura entrega e venda de grafite em flocos natural de alta qualidade e pureza da Nachu.De acordo com os termos do acordo que começará no segundo semestre de 2024, 600.000 toneladas de grafite de alta pureza em todos os tamanhos de flocos serão compradas por um período de seis anos a preços de mercado.O presidente da Magnis, Frank Poullas, comentou: "Estamos orgulhosos de estar envolvidos em muitos programas sociais que melhorarão a vida da comunidade local. Ela tem e sempre desempenhará um papel importante na empresa"."Continuamos trabalhando duro para progredir em nosso projeto de grafite Nachu e acreditamos que os atributos verdes do projeto de poder produzir material de anodo de bateria sem a necessidade de purificação química serão um divisor de águas no mercado".