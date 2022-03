Estratégia de expansão para acelerar projetos de lítio iniciados

Sydney, Feb 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - O desenvolvedor de lítio limpo Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) está apresentando um programa de US$ 15 milhões em seus três projetos de propriedade de 100% - Olaroz, Cauchari e Paso - para testes de perfuração e salmoura para acelerar esses projetos em estudos de viabilidade no programa TARGET 100.Lake iniciou uma estratégia de expansão e integração para acelerar seu portfólio de ativos na Argentina para entregar o Programa TARGET 100 - sendo o objetivo aspiracional produzir anualmente 100.000 toneladas de lítio de alta pureza para o mercado até 2030.Uma equipe separada de exploração e teste dedicada ao rápido desenvolvimento nos três outros projetos de salmoura da Lake na Argentina utilizará o conjunto abrangente de dados desenvolvido durante o trabalho de teste de processamento de extração direta do projeto Kachi.O programa de perfuração começou com o primeiro poço rotativo de um programa de 4.000 m e 10 furos, nas áreas ao norte dos arrendamentos de Olaroz, que cobrem uma área de 30 km de extensão no lado leste dos produtores de lítio estabelecidos. Esses projetos estão localizados na província de Jujuy, no noroeste da Argentina, próximo à operação Allkem (Orocobre) Olaroz e ao projeto Lithium Americas - Ganfeng JV Cauchari.Os poços de perfuração são projetados para quantificar rapidamente as salmouras identificadas, desenvolver os aquíferos, realizar testes de bombeamento e fornecer dados para estudos iniciais de viabilidade. Poços rotativos serão seguidos posteriormente por furos de diamante.As salmouras serão amostradas e testadas com o método de extração direta de lítio ecologicamente correto, semelhante ao trabalho anterior realizado nas salmouras de lítio do projeto Kachi."A extração direta de lítio, a ser usada nos vários projetos de lítio da Lake, pode entregar projetos escaláveis mais rapidamente ao mercado e suprir uma demanda cada vez maior", disse o diretor administrativo da Lake, Steve Promnitz.O presidente da Lake, Stu Crow, disse que as discussões com potenciais parceiros para auxiliar o rápido rastreamento desses ativos em produção estão em andamento como parte das discussões em andamento da Lake com os clientes de metais para baterias e o desejo da Lake de se tornar uma parte integrada e valiosa do fornecimento global correntes.Crow também disse que as quatro razões para tomar a decisão formal de expandir o projeto Kachi também deram à empresa confiança para acelerar a expansão e integração de outros ativos da Lake na Argentina:1. a crescente demanda por potenciais parceiros de venda por uma cadeia de fornecimento segura de carbonato de lítio de alta pureza ecologicamente correto;2. o apoio indicativo ao financiamento de novos projetos por parte das Agências de Crédito à Exportação e do painel bancário internacional. As agências de crédito à exportação do Reino Unido e do Canadá já indicaram a disposição de projetar financiamento de dívida em torno de 70% dos requisitos de capital do projeto Kachi (anúncio da ASX em 11 de agosto de 2021);3. as políticas de apoio ao investimento do governo argentino que anunciou um processo de redução de impostos de exportação como parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Mineiro;4. a confiança do parceiro de tecnologia Lilac Solutions de que sua tecnologia modular de extração direta de lítio é escalável e econômica."Isso, combinado com o aumento do escrutínio de clientes e consumidores em torno das credenciais ambientais da produção de lítio; e as preocupações com a segurança do fornecimento nos deram a confiança para acelerar esses desenvolvimentos", disse Crow.*Para ver tabelas e figuras, visite:https://abnnewswire.net/lnk/13B49H0DSobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.