Lake e Ford assinam memorando de entendimento não vinculativo para aquisição de lítio

Sydney, April 11, 2022 AEST (ABN Newswire) - O desenvolvedor de lítio limpo Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) aconselha que uma venda de aproximadamente 25.000 toneladas por ano (tpa) de lítio do Projeto Kachi foi assinada em um memorando de entendimento não vinculativo (MoU) com a Ford Motor Company (Ford).- Proposta de compra de aproximadamente 25.000 toneladas por ano (tpa) de lítio do Projeto Kachi em um acordo não vinculante com a Ford Motor Company.- Colaboração estratégica entre a Ford e a Lake para acompanhar a colaboração com a Hanwa (versão ASX em 29 de março de 2022) para desenvolver totalmente uma cadeia de suprimentos de lítio limpa para atender às demandas ambientais globais para veículos elétricos.- Segundo colaborador de offtake não vinculativo do MoU, reduzindo ainda mais o risco do projeto para financiadores e investidores."Como compartilhamos, a Ford está se aprofundando na cadeia de suprimentos de baterias", disse Lisa Drake, vice-presidente de industrialização de veículos elétricos da Ford."Este é um dos vários acordos que estamos explorando para nos ajudar a garantir matérias-primas para apoiar nossa aceleração agressiva de veículos elétricos", disse ela."Tanto Lake quanto a Ford veem isso como uma oportunidade para um possível acordo de longo prazo com a capacidade de aumentar a produção ambientalmente responsável e participar de outros projetos da Lake para garantir que produtos de lítio de alta qualidade estejam disponíveis para a Ford", Steve Promnitz, gerente da Lake Diretor, disse."Este MoU com a Ford apoia a estratégia da Lake de ser um fornecedor independente chave nas cadeias globais de fornecimento de lítio e garantir a segurança do fornecimento aos clientes."O presidente da Lake, Stu Crow, disse que o financiamento de projetos está se tornando cada vez mais vinculado às credenciais ESG e que investidores, fornecedores de dívidas e compradores e seus clientes estão exigindo que novos projetos de lítio sigam padrões rígidos de ESG."O aumento do escrutínio de clientes e consumidores em torno das credenciais ambientais e éticas da produção de lítio impulsiona nosso foco na extração sustentável", disse Crow."A Lake Resources está comprometida em integrar práticas de desenvolvimento sustentável em todas as nossas operações, minimizando nossa pegada ambiental e contribuindo para um futuro de energia limpa."Este MoU com a Ford segue o Hanwa MoU. Juntamente com a provisão indicativa de financiamento de dívida das Agências de Crédito de Exportação do Reino Unido e do Canadá para cerca de 70 por cento dos requisitos de capital do projeto Kachi, isso fornece uma estrutura de suporte para o Programa TARGET 100 de Lake, que tem o objetivo de produzir anualmente 100.000 toneladas de produtos químicos de lítio de alta pureza para o mercado até 2030", disse ele.A Ford consentiu com esta liberação de mercado. Lake atualizará o mercado sobre o progresso da implementação do MOU com a Ford assim que puder fazê-lo.Sobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.