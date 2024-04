Conselho Consultivo aprimora o foco para a Conferência Australiana de Ouro de 2024

Sydney, Mar 19, 2024 AEST (ABN Newswire) - O principal encontro da Austrália para o metal mais precioso do mundo - a Conferência Australiana de Ouro de 2024 - dá as boas-vindas aos novos membros do conselho consultivo para se juntarem aos principais participantes da indústria há muito tempo para garantir que o foco e a discussão sejam líderes mundiais.



"Este não e apenas mais um roadshow para investidores ou conferência de mineração", disse Kerry Stevenson, fundador e CEO da Australian Gold Conference. "O preço recorde do ouro, a volatilidade da produção e as rápidas mudanças geopolíticas significam que temos uma responsabilidade maior para com os produtores, comerciantes e investidores."



A 14ª Conferência Australiana de Ouro anual retornará ao Crown Towers, Sydney, de 26 a 28 de agosto de 2024.



"O ouro está a tornar-se mais óbvio no seu papel no sistema monetário global", disse Barry Dawes, Presidente Executivo da Martin Place Securities. "O ouro e atemporal e todos precisam estar envolvidos com sua importância duradoura em termos de dinheiro sólido."



"O AGC permanece único porque cobre toda a gama de apenas um mercado, um produto", confirma Sean Russo, MD Adjunto e Diretor da Noah's Rule. "Exploradores, produtores, refinadores, comerciantes de metais preciosos, desenvolvedores de ouro digital e analistas de mercado experientes, todos sob o mesmo teto, todos compartilhando uma paixão: ouro!"



"É realmente o único encontro de excelência da Austrália para ajudar a compreender o papel do ouro na economia", acrescenta Jane Noble, Gerente, Membro da Associação de Empresas de Mineração e Exploração. "Tal como o ouro, o AGC desempenha um papel significativo tanto na economia global como no cenário económico da Austrália."



"Os preços recordes do ouro estão impulsionando o retorno da atenção dos investidores às ações de ouro", afirma Alexander Scanlon, Diretor Geral da Barton Gold. "A AGC inova continuamente e o evento social de lançamento deste ano anunciará um novo estilo dourado."



"O que realmente diferencia o AGC e sua capacidade de combinar informações essenciais do setor com uma atmosfera divertida e vibrante", afirma Ruchelle Erratt, Gerente de Sucesso do Cliente, IRM. "É raro encontrar um evento que forneça informações valiosas e ao mesmo tempo promova um sentimento de entusiasmo e comunidade."



"Inteligência de mercado exclusiva e excelente networking significam conexões incomparáveis com os principais participantes do setor", afirma Christine Coonan, consultora da CC Metals. "Você não pode imprimir ouro, mas pode educar-se e capacitar-se estando lá."



"Para quem tem experiência na fabricação de máquinas para refino de metais preciosos e joias, isso e inestimável", concorda Victoria Arrellano, Gerente de Marketing da Refinaria PMT. "A AGC liga toda a cadeia da indústria do ouro de mineração, refino, fabricação, investimento, vendas e tecnologia."



"Os Gold Industry Awards proporcionam um reconhecimento merecido para aqueles que tiveram um impacto significativo na indústria aurífera australiana", disse Bronwyn Parry, GM Corporativo e de Relações Externas da Kingsgate Consolidated. "Os prêmios celebram exemplos de engenhosidade, paixão e tenacidade, estabelecendo o padrão de excelência e inspirando conquistas futuras".



A nova agenda visual será anunciada em breve.



CONSELHO CONSULTIVO DA CONFERÊNCIA AUSTRALIAN GOLD 2024



ALEXANDER SCANLON, Diretor Geral e CEO, Barton Gold ( ASX:BGD )

CHRISTINE COONAN, CC Metais

ROB CURTIS, Diretor de Investimentos, EMR Capital

BARRY DAWES, presidente executivo, Martin Place Securities

SEAN RUSSO, diretor e diretor administrativo, Noah's Rule

JANE NOBLE, gerente de associação e patrocínio, AMEC

DAVID MARSHALL, Inovador Disruptivo

RUCHELLE ERRATT, gerente de sucesso do cliente, IRM

JORDAN ELÍSEO. Gerente Geral, ABC Bullion

MARK BAINBRIDGE, Diretor Geral, Bullion Traders Austrália

BARRY FITZGERALD, jornalista independente

VICTORIA ARRELLANO, Gerente de Marketing, Refinaria PMT

BRONWYN PARRY, GM de Relações Corporativas e Externas, Kingsgate Consolidated ( ASX:KCN )





Sobre The Australian Gold Conference





A Australian Gold Conference 2024 é o ÚNICO evento na Austrália que reúne todos os aspectos do setor de metais preciosos e dá às pessoas a oportunidade de compreender completamente o lugar que os metais preciosos devem ocupar nas carteiras. As datas para 2024 são de segunda-feira, 26 de agosto, a quarta-feira, 28 de agosto



A Australian Gold Conference 2024 é uma experiência totalmente imersiva de 2 dias e meio, onde você ouvirá palestrantes de renome internacional, empresas listadas na ASX e painéis de discussão sobre o que os especialistas estão fazendo no momento. Os governos de todo o mundo estão a imprimir papel-moeda a um ritmo furioso e queremos que você esteja à frente do jogo.

