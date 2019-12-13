

董事会任命运营专家

Brisbane, 2019年12月10日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) 宣布任命Robert Trzebski博士加入董事会。Trzebski博士是一位国际矿业高管，在包括阿根廷的全球矿业市场的运营、商业和技术方面拥有丰富的经验。他为公司带来了大量的全球人脉关系以及运营和技术供应商网络，这很可能促进Lake的项目开发。Trzebski博士目前任Austmine Ltd公司的首席运营官，拥有地质学学位、地球物理学博士学位、项目管理硕士学位，并在项目管理和矿业服务方面拥有超过30年的专业经验。他自2007年起担任澳交所和多伦多证交所创业板的上市公司Austral Gold的非执行董事，在阿根廷和智利拥有丰富的运营和商业经验，他还是审计与风险委员会主席。他在Austmine的职务让他在国际资源领域的运营和技术方面发展了大量的人脉关系。Trzebski博士同时也是澳大利亚矿业和冶金研究所的研究员，精通西班牙语、德语和英语。Lake的董事总经理Steve Promnitz对该项任命表示欢迎，他说："Robert在南美拥有丰富的经验，带来了审慎和协作的方法，这对于将要生产第一批锂产品的Lake来说是非常宝贵的。Robert肯定会是董事会的重要成员。"随着公司将进行预生产，为了确保有序过渡，董事会目前正在评估董事长职位的候选人。任命后，Stu Crow将辞去董事长一职，担任非执行董事，以便将更多的时间用于管理公司的筹资活动和市场营销，这需要投入大量的时间。Lake正继续推进一系列的资金解决方案，包括直接在项目层面上的债务或投资，从而最大限度地减少对股权持有人的潜在稀释。任命经验丰富的首席财务官Garry Gill（参见2019年10月31日的澳交所公告）进一步加快了这一进程。内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。