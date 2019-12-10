

为潜在的Kachi合作伙伴提供更多的试验设备样品

Brisbane, 2019年12月13日, AEST (ABN Newswire) - 锂矿勘探和开发公司Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) 宣布，随着阿根廷Kachi卤水锂矿项目越来越受关注，公司计划将更多的锂样品发送给潜在的项目合作伙伴和承购商。取自Kachi项目的两万升含锂卤水正运往位于美国加州的、由Lilac Solutions正在建造的试验设备，将采用其直接萃取离子交换工艺，这项工艺很可能成为行业的一个重大突破。试验设备由硅谷支持的Lilac Solutions和国际工程公司Hatch设计，旨在以低成本生产高质量、低杂质的产品，这将有望带来溢价。Lake计划在2020年第一季度采用试验设备进行预生产，第一个组件已完成。与此同时，Kachi的预可行性研究即将完成，Kachi在全球卤水锂矿资源中排名前十，初次资源量估算为440万吨碳酸锂当量（参见2018年11月27日的澳交所公告）。Lake的董事总经理Steve Promnitz说："我们很高兴设备正在生产样品，并希望尽快将这些样品发送给潜在的承购者，以便他们评估Lilac技术的成效。我们计划先现在加州生产样品，以确保第一批组件在转移到现场之前能够有效运行。Lake相信，Lilac的工艺会以快速、高效、可扩展且支持环境的可持续性发展的提取方法，始终如一地带来适合下游市场的高质量、低杂质的产品。""随着重要项目的推进，Lake将在2020年树立许多新的里程碑。凭着实力更加雄厚的董事会和投资者的支持，我们有信心为股东创造更大的价值，在这个环境中，提供高质量的锂产品将是成功的关键。"内容关于 Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家锂勘探和开发公司，致力于开发公司在阿根廷100%拥有的3个含锂卤水项目和1个硬岩项目。这些矿权位于锂行业最大的矿权中的绝佳位置，在“锂矿三角区”（Lithium Triangle）内，世界上一半的锂产自此三角区。Lake公司在阿根廷拥有最大的锂矿权组合之一（~20万公顷），这是在2016年，其他大公司大批“涌入”该行业之前获得的。大量持有矿权让公司更有可能保证满足电池和电动汽车制造商的需求。

Kachi项目覆盖了盐湖6.9万公顷的面积，位于卡塔马卡省（Catamarca Province）FMC锂矿运营地以南且靠近Albemarle的Antofalla项目。对Kachi的钻探证实了长度超过20公里、宽度15公里、深度为400-800米的大规模含锂卤水盆地。在Kachi的钻探（目前钻探了16个钻孔、3100米）已产出了首批标示的和推测级别的440万吨LCE（其中，标示级别的100万吨，推测级别的340万吨），LCE勘探目标为800-1700万吨（参见2018年11月27日的ASX公告）。

正在与Lilac Solutions进行合作，对一种直接提取的方法进行试验，该方法已表现出80-90%的回收率，且含锂卤水的锂浓度超过了15000 mg/L。第一阶段的工程研究结果显示， $2600美元/t LCE的预估运营成本处于最低的成本四分位数。计划在现场将此流程与传统的方法结合起来进行试验，依照资源声明，作为PFS的一部分。通过合作以及近期的公司交易，有机会发掘巨大的价值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso卤水项目临近重要的世界级卤水项目，这些项目位于极具前景的Jujuy省，或正在产出或正在开发之中。Olaroz-Cauchari项目与Orocobre的Olaroz锂矿产区在同一盆地，毗邻赣锋锂业/ Lithium Americas Cauchari项目，在紧邻矿权边界处高流速的卤水中钻探到了高品位锂（600 mg/L）。